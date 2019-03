Kampány indult a mangalicahús népszerűsítéséért

–hívta fel a figyelmet a sertésféle egészséges mivoltára Giczi Gergely, az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese. A szakember hozzátette: a kampány során összesen 27 napon keresztül, 9 üzletben kóstoltatnak mangalica termékeket Budapesten, és hét vidéki városban.

„Ezen kívül médiakampánnyal is felhívjuk a figyelmet a mangalicára, print és online felületeken, rádióreklámokkal, valamint egy vírusvideóval, amelyben egy 1698-ból származó receptet gondoltak újra és készítettek el modern köntösben” – osztott meg egy érdekességet Giczi Gergely. Az ügyvezető-helyettes hozzátette: a kampány influencere mangalicás receptvideókat is készít majd a promóciós időszakban.

A Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete 2019-ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az egyesület tagjainak száma 200-220 között mozog, akik eredetigazolt és hitelesített mangalica állománnyal rendelkeznek. Az Egyesület elnöke, Tóth Péter beszédében hangsúlyozta:

a mangalica sertés egy különleges, ehető nemzeti kincs.

Fennmaradásához létfontosságú, hogy minél több mangalicahúst és terméket értékesítsenek, hiszen ezzel azokat a tenyésztőiket támogatják, akik nemcsak magát a fajtát, hanem a családi gazdálkodási életformát is fenntartják.

A szakember szerint a jelenlegi kampány nagyban segíti a belföldi mangalica piaci jelenlétet, ezzel több évtizedes hiányt pótol, és eléri, hogy a korábban csak export piacokon kapható mangalica húsfélék és prémium termékek a tudatos magyar fogyasztókhoz is egyre könnyebben jussanak el.

A mangalica sertés léte mindig attól függött, hogy volt-e rá kereslet, eljutott-e az áru a vevőkhöz. Így van ez most is, ezért is tartjuk kiemelt fontosságúnak, hogy a kormány, a tenyésztők és a kereskedők együtt lépnek fel a belföldi mangalica ellátás élénkítéséért. Aki mangalica terméket vásárol, az nem csak egy különlegesen finom húst vásárol, hanem hozzájárul hazánk egyedüli és mára világhíres őshonos sertésfajtája és az ahhoz kötődő egész termelési rendszer megőrzéséhez is