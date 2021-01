Kevesebb őszi búzát tudtak vetni a tervezettnél

A tavalyi ősz sem kedvezett a szántóföldi növények termesztőinek: az októberi időjárás nagy mennyiségű csapadékot hozott, ez pedig nagyon lelassította az aratási, a talaj-előkészítési és a vetési munkálatokat

– mondta a Világgazdaságnak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Ezért a termelők őszi búzából nem tudták elvetni az általuk tervezett mennyiséget, az előzetesen kalkulált 960 ezer hektár helyett csupán 920 ezer hektáron került a talajba a kenyérgabona vetőmagja.

Ez pedig elmarad az utóbbi évek átlagos őszibúza-vetésterületétől.

A december közepére elkészült őszi állapotfelmérés azt mutatja, hogy a búzavetések több mint 30 százaléka közepes, 15 százaléka pedig gyenge minőségű – mondta az elnök. Az utóbbi abból is következik, hogy közel 140 ezer hektáron a már említett okok miatt nagyon későn vetették el a gabonát. Ezt ugyan egy kedvező időjárás kompenzálhatja, de az adat sajnos azt is előrevetíti, hogy a most gyenge képet mutató területen közepesnél jobb termés nem lehet – tette hozzá. A decemberi időjárás enyhe volt, és hó sem esett. Pedig ilyenkor az őszi kalászosok számára az lenne az optimális, ha lenne egy erősebb lehűlés, és egy hónapon keresztül 10-15 centiméteres hótakaró borítaná a vetést, hogy a növény elérje a téli nyugalmi állapotot. Ez már az elmúlt években sem valósult meg – emlékeztetett Petőházi Tamás, aki azért bízik abban, hogy az előre jelzett lehűlés hóborítással jár majd a következő hetekben.

A repcét időben sikerült elvetni mintegy 290 ezer hektáron. Az októberi esőzések kifejezetten jót tettek az állománynak, a decemberi állapotfelmérés szerint 60 százalék fölött van a jó minőségű, 30 a közepes és 10 százalék a gyenge repcevetés részaránya, ami az elmúlt öt év átlagánál némileg kedvezőbb állapotot mutat. A repce télérzékeny növény, a tavaszi állapotfelmérés mutatja majd meg igazán, hogy mire számíthatnak idén a termelők. Petőházi Tamás reménykedik abban, hogy ez az arány nem borul fel, és a repce jó állapotban telel át.

A száraz és enyhe periódusok mindig felvetik a pockok gradációjának lehetőségét.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal de-cember elején azt jelentette, hogy jelentősen elszaporodtak a mezei pockok a szántóföldeken, rendkívüli károkat okozva a növényállományban, és szükséghelyzeti engedélyt adott az irtásukra. Petőházi Tamás szerint a decemberi csapadékok megállították ezt a folyamatot, és ha kialakul egy vastagabb hótakaró, akkor az idén nem lesz számottevő a pocok kártétele.