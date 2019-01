Lassan elfolyhat az áfacsökkentés hatása

Az áfa­csökkentés hatásaként a boltokban olcsóbb lett az ESL- és az UHT-tej, ám a költségemelkedések miatt a következő hónapokban a tej ára megközelítheti az adómérséklés előtti szintet.

Az áfacsökkentés mellett azzal ellentétes folyamatok is hatnak a piacon, ezért még nem lehet tudni, valóban olyan kedvező hatással lesz-e a fogyasztásra, végső soron pedig a tejtermelők helyzetére a január 1-jén bevezetett adómérséklés – mondta a Világgazdaságnak Krajcsovicz András, a kondorosi Fríz-Tej Zrt. igazgatósági tagja. Egy sor többletköltség jelent meg a termékpályán, ami az átadási árakat, végül pedig a fogyasztói árakat is emelheti.

Ilyen például a fuvarozók által bejelentett díjemelés, ami nemcsak a kereskedőknek és a feldolgozóknak okoz többletköltséget, hanem a termelőknél is megmutatkozik majd.

Ugyancsak számolni kell a munkaerőköltségek megemelkedésével. Krajcsovicz András szerint itt nem csak a megnövekedett minimálbér okoz gondot a munkaadóknak, mivel a magasabb keresetű dolgozók bérét is emelniük kell, hogy megtartsák őket. Elmondta: olyan mértékű a munkaerőhiány, hogy a környékükön több telepen is indiai vendégmunkásokkal pótolják a hiányzó munkaerőt. Ez ráadásul nem is csak a tejtermelésben fordul elő: Erdélyi István, a szarvasi Gallicoop Zrt. elnök-vezérigazgatója nemrég arról számolt be, hogy ők is alkalmaznak indiai vendégmunkásokat, és már Mongóliában is toboroznak.

A fogyasztói árak csökkenését a Tej Terméktanács felmérése is megerősítette. Istvánfalvi Miklós, a szervezet elnöke az InfoRádiónak elmondta, január elején mintegy 11 százalékkal lett olcsóbb a boltokban az UHT- és az ESL-tej, vagyis az általános tapasztalat az, hogy a kereskedők az áfacsökkentést továbbadták a fogyasztóknak. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy például a bérköltségek növekedése és a fuvarköltségek emelkedése miatt ez az árcsökkenés a következő hónapokban már kevésbé lesz érzékelhető a boltokban,

az év második felében pedig a fogyasztói árak emelkedésére kell számítani.

Tavaly novemberben a termelői árak is emelkedtek: az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) adatai szerint novemberben a nyers tej termelői átlagára kilogrammonként 97,61 forint volt, az előző havinál 2 százalékkal magasabb, de 2017 novemberéhez viszonyítva 3 százalékos a csökkenés. Visszaesett a felvásárolt mennyiség is: az októberinél 4, míg az egy évvel korábbinál 3 százalékkal kevesebb nyers tejet vettek át a felvásárlók.

A nyers tej egy kilogrammra vetített kiviteli ára 112,82 forint volt tavaly novemberben, az októberinél 2 százalékkal alacsonyabb, éves szinten viszont 7 százalékkal magasabb. Bár a kiviteli ár 16 százalékkal haladta meg a termelői átlagárat, a nyers tej kiszállítása no­vemberben 15 százalékkal csökkent a bázishónaphoz viszonyítva. Érdekes, hogy ezen belül a termelők és a kereskedők 28 százalékkal kevesebb, míg a feldolgozók 112 százalékkal több nyers tejet exportáltak, mennyiségben ugyanakkor a termelők és a kereskedők nyerstej-kivitele több mint a háromszorosa volt a feldolgozókénak.

A teljes cikket a Világgazdaság szerdai számában olvashatja