Magyarok Kenyere: tovább szélesedik az összefogás

A 2011-ben útjára indított Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a kezdeti 10 tonna után tavaly már több mint 600 tonna búzát adományoztak a magyarországi és a határon túli magyar gazdák – mondta el Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke az idei gyűjtésről rendezett sajtótájékoztatón.

Sikeres a Magyarok Kenyere program, tovább szélesedik az összefogás. A tavaly már 80 ezer rászoruló gyermeken segítő programot a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségével (Magosz) 2013 óta szervező NAK elnöke szerint ugyanakkor most már nem az összegyűjtött búzaszemek mennyiségének a növelése a cél, hanem az, hogy minél szélesebb körből gyűjtsék be azokat. Ennek a célnak az elmúlt években eleget is tettek, hiszen 2016-ban háromezer, egy évvel később négyezer, tavaly pedig már ötezer gazdálkodó adományozott búzát a programnak.

A 600 tonna körüli mennyiség pedig elegendő a rászorultak segítésére – tette hozzá.

A gyűjtés július közepétől augusztus közepéig tart, az adomány-búzából lisztet pedig szeptemberben osztják szét. A NAK-elnök elmondta, hogy tavaly a 19 magyarországi megyén kívül 12 határon túli régióból is érkeztek adományok, a legnagyobb adakozókedvet pedig a kárpátaljai gazdák körében tapasztalták.

A Magyarok Kenyere program elnyerte a Magyar Örökség díjat, a hasonló nevű alapítvány tulajdonosa pedig a Magosz lett. Így biztosított a leginkább, hogy a közvetlenül elérjük a gazdákat – indokolta a gazdaköri érdekképviselet tulajdonossá válását a NAK-elnök.

Arra biztatok minden anyaországi és határon túli magyar gazdát, hogy vegyen részt az adományozásban

– mondta Jakab István, a Magosz elnöke. A gazdaköri érdekképviselet és tagsága pedig idén is mindent megtesz a program sikere érdekében – jelentette ki.