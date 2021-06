Nagyobb eredmény és kisebb osztalék Nádudvaron

A legnagyobb hazai agrárintegrátor társaságként számon tartott KITE Zrt. árbevétele tavaly 6,7 százalékkal 321 milliárd forintra nőtt, miközben az adózott eredménye 25 százalékkal 5,5 milliárdra ugrott.

Az előző évi 301 milliárdról több mint 321 milliárd forintra növelte nettó árbevételét a nádudvari KITE Zrt., miközben adózott eredménye – meghaladva a forgalom 6,7 százalékos bővülését – 25 százalékkal, 4,4 milliárdról 5,5 milliárd forintra emelkedett – derül ki a legnagyobb hazai agrárintegrátor társaság beszámolójából.

A KITE részvényeinek 91,37 százalékát Csányi Sándor három cége – az Agrárspektrum Kft., az Agrárintegrátor Kft. és Agrochain Kft. – birtokolja.

Ezek osztalékkal is számolhatnak, a KITE ugyanis a tavalyi 12,5 milliárd után idén 3,33 milliárd forintot fizet a tulajdonosoknak. A cég a tavalyi év gazdálkodását befolyásoló külső tényezők közül a legmeghatározóbbnak a tavaszi szezon kezdetén kialakult Covid-19 járványügyi helyzetet nevezte meg, amely következtében a folyamatos működőképesség biztosítása, illetve a munkavállalók egészségének megőrzése érdekében átszervezték napi működésüket, valamint egyes ügyviteli és logisztikai folyamatokat.

A sikeres alkalmazkodást nem csak az árbevétel- és eredménynövekedés jelzi, hanem az is, hogy az átlagos foglalkoztatotti létszám a 2019-es 1383-ról 1512-re emelkedett 2020-ban.

Több mint 8 százalékkal növekedett, és meghaladta 32 milliárd forintot a KITE vetőmag-kereskedelmi üzletága,

amelynek fő profilja hagyományosan a nagy vetésterületű szántóföldi gabona- és olajos növények (tavaszi-őszi kalászosok, kukorica, napraforgó, repce) vetőmagjainak értékesítése. A növényvédőszer-értékesítés forgalma tavaly 60,9 milliárd forint volt, ami közel egymilliárddal magasabb az előző évi árbevételnél. Mindezt úgy érték el, hogy az uniós szabályok szigorodása miatt 2020-ban jelentős mennyiségű növényvédőszert vontak ki a forgalomból.

A műtrágya-piacot árcsökkenés jellemezte 2020-ban, ezért itt az árbevétel elmarad a 2019-es 35,4 milliárd forintról,

az értékesítés mennyiségben kifejezve ugyanakkor meghaladta az előző évit.

Szerényebben teljesített tavaly a kertészeti üzletág is: a tavaly elért közel 10 milliárd forintos forgalom 1,4 milliárdos elmaradást jelent az előző évhez képest. A forgalomcsökkenés oka pedig az, hogy a pandémia által okozott pályázatcsúszások miatt kevesebb beruházási termékre volt szükség.

A KITE Zrt. raktáraiban átlagosan mintegy 75 ezer féle cikkel rendelkező alkatrészkereskedelmi üzletág

az előző évekhez hasonlóan tovább növekedett, a tavalyi 15,6 milliárd forintos után 2020-ban 17,9 milliárdos forgalmat bonyolított.

A gépkereskedelmi üzletág forgalma az elmúlt évben megközelítette az 51 milliárd forintot, ami nagymértékű növekedés a bázisidőszakhoz viszonyítva, köszönhetően a magas terményárak miatt kialakult bizakodó partneri hangulatnak. A terménykereskedelemben a nehéz évindulás után üzletági csúcsot döntött a KITE, és

az eredetileg megcélzott 1 millió tonnát is meghaladva, végül 1,1 millió tonna terményt vásárolt fel és csaknem 105 milliárd forintos forgalmat ért el, mely naturáliában több mint 1,1 millió tonna terményt jelent.

A beruházási tevékenység tavaly is jelentős volt a KITE-nél: a szokásos pótló beruházások mellett a beszámoló szerint 2020-ban tovább folytatódott a zárt nitrosol tárolók, gépműhelyek kialakítása több telephelyen is, az alközpontok felújítására is folyamatosan nagy hangsúlyt fektetnek, ezek mellett pedig a logisztikai és a raktárkapacitások bővítésére irányuló beruházásokat is végrehajtottak.

A 2016-ban indított mezőgazdasági bérgép szolgáltatásukhoz tavaly még további 650 millió forintos gépállományt aktiváltak a megnövekedett kereslet kielégítése érdekében.