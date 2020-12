Óriási a beruházási igény az agráriumban

Nemcsak túlélte, hanem a nehéz idei év ellenére erősödött a mező- és élelmiszergazdaság, sőt olyan lépések történtek a beruházások és szabályozó rendszerek révén, amelyek megalapozzák és elősegítik az agrárium stabilitását és fejlődőképességét a következő években – jelentette ki az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára csütörtökön.

Feldman Zsolt kiemelte, hogy az idei évet

nemcsak a koronavírus-járvány nehezítette, hanem az aszály, a fagy, a sertéspestis és a madárinfluenza kihívásaival is meg kellett küzdeniük a mezőgazdasági szereplőknek.

A járvány utáni időszakra gondolva, idén számos új beruházási pályázatot hirdettek meg, ezek hozzájárulnak majd a versenyképes magyar agrárium további fejlődéséhez.

Az államtitkár kifejtette, hogy

soha nem látott mértékű, 416 milliárd forintnyi igény érkezett rekord rövid idő alatt azokra az állattenyésztési és kertészeti pályázati felhívásokra,

amelyeket ősszel nyújtottak be a gazdálkodók. A kistermelők fejlesztéseihez, értékesítési lehetőségeik bővítéseihez is hirdettek pályázatokat, amelyre 17,5 milliárd forint értékben nyújtottak be kérelmeket.

Az állattartó telepek fejlesztésére közel 330 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett, ez mintegy 740 pályázatot jelent. Lezárult a kertészeti üzemek korszerűsítési pályázatának benyújtása is, ezekből egyebek mellett üveg- és fóliaházakat kívánnak finanszírozni. A 30 milliárd forintos keretre több mint 400 pályázat érkezett, mintegy 87 milliárd forintnyi igénnyel – sorolta.

Az élelmiszeripar fejlesztésére 415 milliárd forint támogatást ítéltek meg 2014 óta, többek között a vidékfejlesztési programból és beruházásösztönzési nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatásokból, amely azt jelzi, hogy elkötelezettek a feldolgozottság és az export versenyképesség megteremtésére az élelmiszerek esetében.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a gazdálkodók számára alapvető fontosságú a stabilitás a finanszírozásban. 2020 őszén a Magyar Államkincstár 265 milliárd forint előleget utalt ki a gazdálkodóknak.

Mindezek mellett a kormány 25 milliárd forint többletforrást biztosított az agrártárca számára annak az élelmiszergazdasági válságprogramnak a finanszírozására,

amelynek lezárultával több mint 35 ezer támogatási kérelem után legalább 140 ezer munkahely megőrzéséhez járultak hozzá – tette hozzá Feldman Zsolt.