Óriási lehetőség van az olajos magvakban

A magyarországi mezőgazdasági adottságok, valamint a piaci és agrárpolitikai környezet egyaránt kiváló feltételeket nyújt a hazai olajos magvak termeléséhez. Ugyanakkor az ágazatot nagyban befolyásolja, hogy a magyar termelőknek mennyire sikerül alkalmazkodnia az időjárási szélsőségekhez, illetve milyen mértékben képesek fejleszteni technológiájukat és szaktudásukat – állítják az OTP Agrár szakértői.

A világ szántóterületének kétharmadán gabonát és olajnövényt termesztenek és az EU-ban is hasonló az arány. Míg az olajos növények közül globálisan a szója a legnagyobb termőterületű, addig az Európai Unióban, illetve Magyarországon a repce és a napraforgó a meghatározó.

Az ágazat stabilitása részint e növények termesztési eredményességének köszönhető, hiszen a napraforgó és a repce ágazati eredménye 2010 után – az évek átlagában – jóval meghaladta a hektáronkénti 100 ezer forintot.

Az EU mezőgazdaságán belül az említett két növényfaj hazai termelése jóval nagyobb arányt képvisel, mint egyébként a magyar mezőgazdaság egésze.

A napraforgót tekintve az elmúlt években Magyarország volt a második legnagyobb termesztő az Európai Unióban.

Hazánkban, mivel a környezeti és talajadottságok, valamint a gazdasági tényezők is kedveznek az olajos magvak termesztésének, e növények vetésterülete és átlaghozama is nőtt az elmúlt években. Ugyanakkor – mind a nemzetközi, mind a magyar piacon –, a termésátlagok emelkedésével növekedett a termésingadozás is.

Magyarországon a jövedelem-instabilitást okozó hozam-ingadozásokban az időjárási tényezők mellett, főleg a technológiai hiányosságok játszottak szerepet, például az alacsony szintű műtrágya-felhasználás és kevésbé hatékony növényvédelem, ám ezen tényezők mérsékelhetőek.

Míg a napraforgó viszonylag jól tűri a szárazabb időjárást, addig hazánkban a repce esetében gyakran szükségessé válhat az öntözés. Emellett a precíziós gazdálkodás térnyeréséhez is elengedhetetlen az öntözésfejlesztés. A mezőgazdasági vízfelhasználásban azonban az elmúlt években sem történt érdemi előrelépés.

A jelenlegi hazai öntözési helyzet nemzetközi összevetésben is tarthatatlan.

Bár csaknem két évtizede megfigyelhető, hogy a mezőgazdasági területek egyre nagyobb arányán termesztik a meghatározó növényfajokat (mint a gabonaféléket és az olajnövényeket) a jelenleg tapasztalható munkaerő-hiány, valamint az átlagos magyarországi birtokméret csökkenése, még inkább egysíkúvá teheti a növénytermesztés szerkezetét.

A kisebb területeken gazdálkodók ugyanis jellemzően nem szereznek be többféle, egyéb kultúrák termesztését is lehetővé tevő speciális gépet, az uniós szabályrendszer keretein belül pedig még inkább egyszerűsítik a vetésszerkezetüket, ami így tovább növelheti a gabonafélék, illetve a napraforgó és a repce termesztésére használt területek arányát.