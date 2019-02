Petícióval tiltakoznak az agrárium forrásmegvonása ellen

Petícióval tiltakozik a közös agrárpolitika forrásainak csökkentési terve ellen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége.

Elfogadhatatlannak tartja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hogy az Európai Bizottság 2020 után számottevően csökkenteni akarja a közös agrárpolitika (KAP) költségvetését, ezért a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével aláírásgyűjtésbe kezd – jelentették be közös mai sajtótájékoztatójukon Győrffy Balázs, a köztestület elnöke és Jakab István, a Magosz elnöke.

peticioamagyargazdakert.hu honlapon elérhető petíciót május harmadikáig bárki aláírhatja, aki egyetért az abban megfogalmazottakkal.

A agrárgazdasági kamara elnöke rávilágította arra, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar jelenlegi fejlődési üteme, aminek előnyét minden állampolgár élvezheti, nem lenne fenntartható, ha szűkítik a rendelkezésre álló forrásokat. Mint mondta, a KAP mérséklése már csak azért is elfogadhatatlan, mert a magyar gazdálkodók jövedelmi helyzete már most sem kielégítő annak ellenére, hogy stratégiai jelentőségű területért, a lakosság minőségi élelmiszerrel való ellátásáért felelnek. Ezen túl – mutatott rá – az Európai Unió a környezeti fenntarthatóság javításában, illetve a klímaváltozás hatásainak mérséklésében is egyre nagyobb szerepet szán a gazdálkodóknak, egyre komolyabb elvárásokat támaszt irányukba. Hozzátette: a KAP csökkentésére vonatkozó tervekkel egyidejűleg felmerült annak a lehetősége, hogy

Brüsszel az agráriumból elvont összegeket a migránsok letelepedésének elősegítése érdekében kívánja felhasználni.

A tárgyalások végső szakaszában sikerült elérni annak a hivatkozásnak a törlését, miszerint a tagállamok migráns-segítő civil szervezeteket támogathassanak vidékfejlesztési forrásokból. Ugyanakkor az új, 2020 utáni Közös Agrárpolitika tervezésekor ismét felmerült a migráció kérdése – hívta fel a figyelmet Győrffy Balázs. A NAK elnöke szerint a forráselvonás veszélyezteti a gazdák versenyképességét, a szektorban dolgozó munkavállalók megélhetését, de az intézkedés következményei valamennyi magyar állampolgárra kihatással lennének. Mint mondta, a következő időszakban intenzív tárgyalások következnek, amelyek eredményeképp a tervezetek még nagyban módosulhatnak, ezért – tette hozzá – most jött el az ideje annak, hogy hangot adjunk követeléseinknek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) egyöntetűen kiáll amellett, hogy a migrációs helyzet kezelése alapvetően egy demográfiai és társadalmi probléma, ezért azt nem szabad az agrárköltségvetés terhére kezelni – mondta a két szervezet közös mai sajtótájékoztatóján Jakab István, a Magosz elnöke. Mint elhangzott, a két szakmai szervezet határozottan kiáll amellett is, hogy a KAP forrásait a magyar agrárgazdaság és a magyar gazdák kapják.