Fogyasztásösztönzés A hazai húselőállítás nagyobb részét már a szárnyasok teszik ki

Több hazai baromfi került a boltokba

Baromfihús-fogyasztást ösztönző kampányt kezd az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Baromfi Termék Tanács. A forgalom annak ellenére is emelkedhet, hogy a baromfi már most is a legnépszerűbb állati eredetű fehérjeforrás.