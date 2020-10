Többlettámogatást kapott az agrárkamara

Tájékoztatási célokra közel 10 milliárd forintot csoportosított át a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számára, amit a falugazdász-hálózat működtetéséhez használ fel a köztestület.

Meghosszabbította a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által a Vidékfejlesztési Programból „Tájékoztatási szolgáltatás” címen elnyert támogatási projektet, és bruttó 9,9 milliárd forintot csoportosított át erre a célra – jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. A projekt eredetileg idén zárult volna, így 2023 végéig tart.

A többletforrást a falugazdász-hálózat működtetéséhez és az ehhez kapcsolódó tudásmegosztáshoz nyújtja a kormány.

A miniszter szerint ez lehetőséget ad arra, hogy a kamara által nyújtott szolgáltatás folyamatosan fennmaradjon, ezáltal is biztosítva a vidék gazdasági-társadalmi fejlődésének támogatását.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke arra emlékeztetett, hogy megkezdődött az őstermelők és a családi gazdaságok működését egyszerűsítő, illetve az agráradózási kedvezményeket kibővítő törvénytervezet általános vitája. A tervezett új szabályozással kapcsolatban is komoly feladatok hárulnak a falugazdászokra, akiknek képzést is tartott a NAK, hogy részletekbe menően tudják tájékoztatni a tagságot a változásokról, de emellett segítenek majd az új működési formákra történő átmenet ügyintézésében is. Győrffy Balázs elmondta, hogy

a most meghosszabbított program a mintegy hatszáz fős falugazdász-hálózat bérének felét finanszírozza.

A világjárvány második hullámában is kiemelten fontos, hogy az agrárgazdaság szereplői együtt dolgozzanak, amiben a NAK kiemelt partnere az agrártárcának – mondta Nagy István, agrárminiszter. A többletforrás azt is lehetővé teszi, hogy a magyar gazdálkodók az uniós közös agrárpolitika átmeneti időszakában is zökkenőmentesen jussanak a szükséges információkhoz, illetve a falugazdászok segítségével az őket megillető uniós forrásokhoz. Nagy István azt is bejelentette, hogy a kormány további 800 millió forintot csoportosított át az agrárkamarának az államtól átvett feladatok finanszírozására.