Vevők a kazahok a magyar kukorica-vetőmagra

A martonvásári Marton Genetics az L. A. C. Holding Kft.-vel nyitott raktárbázist Kazahsztán legnépesebb városában, Almatiban.

Ez azért is nagy jelentőségű, mert az eddig alkalmanként kiszállított néhány száz zsák vetőmag helyett nagyobb tétellel jelenhetnek meg a dinamikusan bővülő kazah piacon, és folyamatosan elláthatják a helyi termelőket martonvásári kukorica-vetőmaggal

– mondta a Világgazdaságnak Sándorfy András, a Marton Genetics csoport meghatározó tagjainak – a kalászosokat piacra juttató Elitmag Kft. és a kukoricahibridek vetőmagját értékesítő Bázismag Kft. – ügyvezetője. Az elmúlt évek biztató eredményei után most négyezer hektárnyi kukorica vetésére elég vetőmagszállítmány indul útnak Kazahsztánba. A Marton Genetics tervei szerint az export 2021 őszére már tízezer zsákra bővül, ami a tavaszi szállításénál hatékonyabb logisztikát és kedvezőbb értékesítési lehetőséget jelentene a kazahsztáni kereskedelmi partnereknek.

A Kazahsztánba szállított vetőmagok teljes mértékben a martonvásári portfólió részét képezik, sőt, kizárólag a magyar nemesítők munkáját dicsérő hazai genetikát tartalmaznak

– mondta az ügyvezető. Kazahsztánban jelenleg 150 ezer hektáron termelnek kukoricát, de a vetésterület évi 30-40 ezer hektárral nő. Rendkívül nagy tehát a növekedési lehetőség ezen a piacon, ráadásul, mivel Kazahsztán egyfajta közép-ázsiai agrárlogisztikai központtá kíván válni, a martonvásári vetőmag számára is értékesítési lehetőség nyílik a térségben.

Ahogyan a kazah agrárgazdaság fejlődik, úgy tudunk mi is velük fejlődni és bővülni, mert e piacon az elsők között vagyunk jelen jelentős árumennyiséggel

– érzékeltette a kazahsztáni raktárbázis jelentőségét Sándorfy András.

Az is jó alap a további piaci növekedéshez, hogy a martonvásári kukoricahibridek nagyon jól alkalmazkodnak a közép-ázsiai klimatikus és talajadottságokhoz, így termésmennyiségben és minőségben is hozzák a bennük rejlő potenciált. Sándorfy András szerint Kazahsztán dinamikus agrártechnológiai fejlődés kezdetén van, e fejlődésben pedig a martonvásári genetika is kulcsszerepet kaphat. Ezért is fontos, hogy kukoricahibridjeik nemcsak jelképesen, kísérleti jelleggel vannak jelen, hanem már pia­ci tényezőként támogatják az árutermesztést, hiszen a most kivitt négyezer zsák vetőmag akár az 50 ezer tonnát is meghaladó termény- és takarmánytermelés biológiai alapja lehet.

Az agrártárca sokszor kiemeli, hogy a hazai vetőmagtermesztés és -előállítás a hazai agrárium sikerágazata. A terület masszívan kiveszi a részét az élelmiszergazdasági exportból is, hiszen az évente előállított mintegy 190 milliárd forintnyi áru fele külföldön kel el.