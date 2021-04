Miért és kinek lehet érdemes offshore céget alapítani – akár a mostani járványhelyzetben is?

Az offshore cégekről gyakran hallunk a médiában, nem feltétlenül pozitív kontextusban – de tulajdonképpen mit jelent ez a fogalom? Miért éri meg, akár a jelenlegi helyzetben egy ilyen cég létrehozása, és kinek érdemes komolyan megfontolni ezt a lehetőséget? A téma egyik elismert szakértője, dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Zrt. vezérigazgatója válaszolt kérdéseinkre.

Az offshore kifejezéshez a mai napig kapcsolódik némi pejoratív felhang. Mennyire indokolt ez?

Az újságokban sokszor olvashatjuk negatív kontextusban, hogy valakit offshore lovagnak neveznek vagy offshore cégben tulajdonos. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az illetővel szemben az adóhatóság vagy a rendőrség hivatalból foglalkozik. Kevesen tudják, de a jogszabályokban egyáltalán nincs olyan meghatározás, hogy “offshore”. Ha bármilyen jogszabályt megnézünk, nem lehet találkozni ezzel a kifejezéssel. Ehelyett inkább az ellenőrzött külföldi társasággal, továbbá az alacsony adókulcsú állammal szokták azonosítani ezt a fogalmat. Ezeknek a bonyolult kritériumait egyedileg kell vizsgálni, így nincs két egyforma eset, de leegyszerűsítve, ha a szóban forgó cég nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak, az ország pedig, ahol a vállalat székhelye van, nem minősül alacsony adókulcsú országnak, akkor a magyar hatóságok nem fognak eljárni az adott cég, illetve annak tulajdonosa ellen. Ez egyébként számos klasszikus offshore helyszínnek számító államban alapított cég esetében is érvényes.

Ezek szerint a magyar hatóságok, például az adóhatóság nem nézi rossz szemmel, ha valaki offshore céget működtet?

Alapvetően semmilyen jogszabály nem tiltja, hogy egy magyar állampolgár, egy magyar adózó bármilyen külföldi céggel, holdinggal vagy alapítvánnyal, esetleg bizalmi vagyonkezelővel vagy magántőkealappal rendelkezzen. Persze nem mindegy, hogy mire használja ezt a céget. Ha például kifejezetten adóelkerülés vagy pénzmosás szándékával hozza létre, akkor értelemszerűen ennek meglesznek az adó- és büntetőjogi következményei. Hozzáteszem: ez akkor is így van, ha egy belföldi vállalkozást, például egy étterem üzemeltetését használja fedőtevékenységként mondjuk pénzmosásra.

Kinek érdemes offshore cégalapításon gondolkodnia?

Mindenkinek, aki szeretné a hazai és nemzetközi jogszabályok keretei között a lehető legkevesebb adót fizetni. Röviden ezt nevezzük adóoptimalizálásnak, de fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egyenlő az adóelkerüléssel. Az adóelkerülés ugyanis azt jelenti, hogy valaki ki akar bújni az adófizetési kötelezettség alól. Az adóoptimalizálás célja ezzel szemben, hogy személyre szabottan megkeressük azt az ideális, akár több jogi entitásból álló cégstruktúrát, amelyben a lehető legkevesebb adót kell fizetnünk. De csakis legális keretek között.

Az offshore cégek mellett tehát az egyik legfőbb érv az adóoptimalizálás. Van még olyan előnyük, amit érdemes tekintetbe venni?

Az offshore cégalapítás a földrajzi diverzifikációt illetően is nagyon jó döntés. Ennek a vagyon biztonsága szempontjából van jelentősége. Ilyenkor nem csak a vagyon természete szerint diverzifikálom a megtakarításaimat, hanem arra is odafigyelek, hogy földrajzilag is csökkentsem a kockázatokat. Magyarán, ha itt élek Magyarországon, a családom is itt van, és itt vannak a befektetéseim és a vállalkozásom is, akkor 100%-os a kitettségem Magyarország vonatkozásában.

Ha például valamilyen rendkívüli helyzet, akár a jelenlegi járvány következtében a tartozásláncok beállnak, bárki kerülhet váratlan helyzetbe. Arra gondolok, hogy bármennyire is szeretne, esetleg mégsem fog tudni fizetni, mivel az ő követeléseit sem egyenlítik ki. A vagyon földrajzi diverzifikációja ilyenkor mentőövet jelenthet, és így nem kell például a családi házat, a nyaralót vagy éppen a családi autót beáldozni. Erre is tökéletes megoldás egy offshore bankszámla nyitása vagy egy offshore cég alapítása.

A földrajzi diverzifikációnak, illetve az offshore cég alapításának, működtetésének is van költsége. Van esetleg olyan összeghatár, ami alatt nem érdemes ebben gondolkodni?

Jó kérdés! Nincsen ennek megállapítására kőbe vésett szabály, de valóban érdemes számolni vele, hogy egy ilyen cégstruktúra létrehozása és működtetése is bizonyos költségekkel jár. A Crystal WorldWide Groupnál azt szoktuk mondani, hogy magánszemélyek esetén évi 50 millió forintos jövedelemtől kezdődik az a határ, ahol már megérheti offshore céget üzemeltetni. Évi 100 millió felett azonban fogalmazhatunk úgy, hogy szinte kötelező. De ahogy mondtam, sok mindentől függ, hogy ezek az összeghatárok egy adott ügyfél esetében pontosan hol húzódnak.

Mi alapján döntsük el, hogy melyik országban alapítsunk offshore céget?

Vannak a hagyományos szempontok, például a megfelelő infrastruktúra, a szolgáltatások színvonala, rendelkezésre állnak-e a megfelelő szakemberek, mennyire könnyű odautazni. Az is fontos, hogy adott esetben egyszerűen átcsoportosítható legyen az ott lévő tőke, és a céget könnyen meg lehessen szüntetni, illetve, hogy van-e az adott országgal érvényben befektetői megállapodás. Egy éve még nem gondoltuk volna, de ma már az is egy fontos szempont az offshore cégalapítás helyszínének kiválasztásakor, hogy az adott ország hogyan képes megküzdeni a járvánnyal. A földrajzi hely azonban csak az egyik szempont, ugyanilyen lényeges, hogy milyen cégstruktúrában, például holding, alapítvány vagy egyéb formában alapítsuk meg az offshore céget.

Laikusként akár én is megválaszolhatom ezeket a kérdéseket, vagy érdemes szakértőhöz fordulni?

Láttuk, hogy az offshore cégalapítás során nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Végső soron csak egy igen összetett mátrix alapján lehet megmondani, hogy egy adott ügyfélnek melyik a legjobb megoldás. Ehhez behatóan kell ismerni a különféle cégformákat, a hazai, az uniós és a lehetséges célországok előírásait, adójogszabályait – hogy csak a legfontosabbakat említsük. De még ezek ismeretében is könnyen elcsúszhatunk egy előre nem látható banánhéjon, egy paragrafuson vagy jogszabályi bekezdésen, amit nem vettünk észre vagy nem értettünk meg pontosan. Az ilyen tévedéseknek pedig sokkal nagyobb lehet a költsége, mint az a ráfordítás, amibe egy szakértő vagy egy ezzel foglalkozó ügynökség munkája kerül.

Ha offshore cégalapításról és tanácsadásról van szó, miért érdemes a Crystal WorldWide Groupot választani?

A 29 éve működő nemzetközi üzleti tanácsadó tevékenységünk magasan képzett kollégáink szaktudásán alapszik. Munkatársaink adózási, pénzügyi és jogi tapasztalataikat nagy hírű, nemzetközi könyvelő, könyvvizsgáló és adótanácsadó cégeknél, pénzügyi vállalkozásoknál, ügyvédi irodáknál, valamint az adóhivatalnál szerezték vezetői pozíciókban.