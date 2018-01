Milliárdokból fejlődhet a betegbiztonság

A betegbiztonságot erősítő fejlesztésekre fordíthat 2 milliárd forintot az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). A kétéves projekt keretében többek között étrend-kiegészítőkről, gyógyszerekről, s azok mellékhatásairól adatbázisokat, ajánlásokat dolgoznak ki, az időskorúaknak táplálkozási ajánlást készítenek, s vizsgálják az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásait is.

Az OGYÉI hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében kifejtette: az Európai Unió társfinanszírozásával 2 milliárd forintból megvalósuló „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és a gyógyszerfogyasztás területén” című kiemelt projekt korszerű informatikai megoldásokat is jelent: a fejlesztések nyomán létrejövő adatbázisok, ajánlások jelentős zöme a lakosság és a szakemberek informáltságát, „ezen keresztül pedig a betegbiztonságot szolgálják” – írták.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárságával kötött megállapodás kiemelt célja a fogyasztók táplálkozással, gyógyszerekkel, gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos ismeretekhez való hozzáférésének bővítése. A pályázat révén lehetővé válik, hogy – a gyártók állítása alapján – a szakemberek és a fogyasztók pontosan megismerhessék, az általuk vásárolt étrend-kiegészítő és speciális gyógyászati célra szánt tápszerek milyen összetevőket és hatóanyagokat tartalmaznak. A készülő adatbázis a jelenlegihez képest sokkal több információt tartalmaz majd, ezzel is segítve a tudatosan táplálkozók informáltságát, illetve az orvosok, gyógyszerészek munkáját – emelték ki.

Azt írták: az adatbázisban mintegy kilencezer készítmény adatai lesznek elérhetők. Ezzel együtt a minőségértékelési rendszert is továbbfejlesztik, továbbá egy laboratóriumi rendszert is kiépítenek.

Emellett megújul és a betegek számára „értelmezhetőbbé”, kereshetővé válik a klinikai-és a beavatkozással nem járó vizsgálatok adatbázisa is.

A transzparens, magyar nyelven elérhető adatokkal a betegek is ellenőrizhetik, van-e olyan vizsgálat, melynek révén esetleg „remélhetik állapotuk javulását” – írta az OGYÉI.

A projektben jelentős hangsúlyt kap a gyógyszerek mellékhatásainak jelentését ösztönző rendszer fejlesztése is, ugyanis – mint kiemelték – „a betegektől származó információk nélkülözhetetlenek” a gyógyszerfejlesztések folyamatában.

Készül egy speciális „gyógyszer-interakciós” adatbázis is, s mindemellett a betegbiztonságot növelő, hamisítás elleni fejlesztésekre is jut forrás a támogatásból.

A pályázat lehetőséget teremt arra is, hogy a gyógyászati segédeszközök használatával kapcsolatos ismeretek bővüljenek. Különösen nagy hangsúlyt fordítanak az időskorúak táplálkozási ajánlásának elkészítésére – írta az OGYÉI, hozzátéve: ezzel kapcsolatban több nagy kutatást és felmérést is készítenek az intézetnél dolgozó táplálkozástudományi szakemberek.

Szintén a projekt keretében vizsgálják az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásait is. Azt írták: „pillanatnyilag ez egy olyan terület, mely kevés megbízható tudományos bizonyítékot hordoz”.