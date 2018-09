A „kukoricás” Rippl-Rónaiért százmilliót is fizethetnek

Október 5-i húszéves jubileumi aukciójára készül a Vi­rág Judit Galéria és Aukciósház, amelyen az eseményhez méltó, erős anyagot visznek kalapács alá. A 212 tétel összkikiáltási ára 650 millió forint körül jár.

Jövő hét pénteken a kongresszusi központban tart nem mindennapi árverést a Virág Judit Galéria. Az aukció fő tétele, amely a legmagasabb kikiáltási áron indul, s a legmagasabb leütési árat is várják érte, Rippl-Rónai úgynevezett „kukoricás” stílusban megfestett 1911-es datálású aktképe Fenelláról, a párizsi modellről. Rippl-Rónainak ezt a korszakát értékelik a legtöbbre, ritkán kerül ki a piacra ekkor keletkezett műve.

A festmény kikiáltási ára 60 millió forint, s becsértéke kvalitásának és a nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően 80–120 millió forint. Az utóbbi években a párizsi Musée d’Orsay is vásárolt két „kukoricás” Rippl-Rónai-képet, amelyek az állandó kiállításon szerepelnek.

Szintén nagy lehet az érdeklődés a 95 éves, Franciaországban élő Reigl Judit, a legmagasabban jegyzett élő, magyar származású festő vásznáért. Júniusban, a Sotheby’s párizsi árverésén 273 ezer euróért, azaz csaknem 90 millió forintért értékesítették egy festményét. A most Budapesten árverésre kerülő műre nemzetközi érdeklődés is várható. A kép 1954-es, Reigl Judit ekkor ismerkedett meg a szürrealista mozgalom alapítójával, André Bretonnal, aki tehetségesnek tartotta, és kiállítási lehetőséget kínált neki párizsi galériájában.

A semmi szétzúzása című festmény 60–80 millió forintos becsértéket kapott, kezdőára pedig 36 millió forint. Vaszary János nélkül nincs jelentős hazai aukció, októberre egy egész kollekció állt össze értékes képeiből. A legmagasabbra (30 millió forint) taksált műve egy tengerparti strandjelenetet ábrázol, amelynek becsértéke 50–70 millió forint. A kép eredetileg a művész titkárának, Révész Istvánnak a gyűjteményében volt, majd egy zürichi galéria közvetítésével a 60-as években került amerikai magántulajdonba. Egyaránt 20-20 millió forintos kezdőárról indul egy 1928-as virágcsendélet (becsérték 35–50 millió forint) és egy lokáltáncosnőt ábrázoló kép ugyanebből az évtizedből 35–45 milliós becsértékkel.

Perlmutter Izsák kedvelt műfaja volt a franciás szalonkép:

a most 50–70 milliós becsértékkel és 36 millió forintos kikiáltási árral indított festmény rákospalotai otthona, az 1907-ben vásárolt nagypolgári villa szalonját és benne az elegáns hölgytársaságot mutatja.

Az árverési tételek között ott lesz Fényes Adolf festménye is, aki a századfordulón részt vett a szolnoki művésztelep létrehozásában. Itt festette most árverésre kerülő képét is, amelyen jól érzékelhető a kor modern művészeti felfogása, a fény-árny játékok benyomásszerű visszaadása. A Testvérek című alkotás 20 milliós kezdőár mellett 30-40 millió forintos becsértéket kapott.

A geometrikus absztrakt csendélet kedvelőinek is lesz miért részt venniük az árverésen, hisz egy Bortnyik is kalapács alá kerül. Az erdélyi származású alkotótól e sorozatból összesen hat, egységesen olajjal kartonra festett kompozíció ismert, a sorozat része az 50–70 milliós előzetes becsértékű Vörös palack is. Ám még nincs vége a lajstromnak: a Római Magyar Akadémián csaknem három évet eltöltő, majd ezen évek hatását egész életében hordozó Patkó Károly olasz látképét – amelyet 1938-ban a Velencei Biennálén is kiállítottak – 35–50 milliós becsértékkel indítják, 20 milliós kikiáltási ár mellett.

