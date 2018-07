Magyar alkotások külföldi árveréseken

A világ árverezőházaiban rendre felbukkannak magyar festőktől származó tételek. Aki befektetésként vásárol műtárgyat, érdemes figyelnie ezekre az eredményekre, hiszen értékesítéskor sokat jelent, ha külföldi vevőkre is számíthat. Vegyük sorra a tavaszi szezon nemzetközi piacon felbukkant magyar műveit.

A londoni Sotheby’s június 20-i impresszionista és modern művészeti aukcióján, nem az esti nagy árverésen, hanem a délelőtti, kisebb értékű műveket felvonultató eseményen Scheiber Hugó 30-as évekből származó, Kánkántáncosnők című, pasztellkréta-technikájú, papíralapú műve került kalapács alá.

A becsértékét (7–9 ezer font) felülmúlva tízezer fontért talált új gazdára. A képet – a katalógus információi szerint – a 80-as években Magyarországon vásárolta beadója, és Molnos Péter művészettörténész adott hozzá eredetiséget bizonyító iratot, úgynevezett attestet.

Szintén a londoni Sotheby’s árverezett június 27-én a kortárs és modern művek délelőtti árverésén három Vasarely-munkát. Ezeknek eredetiségigazolása a művész családjától származik, és benne lesznek a hamarosan megjelenő Vasarely-életműkatalógusban is. A legmagasabb értékű kép, a Játék címet viselő akrilfestmény 120–180 ezer fontos becsértékkel egy nagy amerikai magángyűjteményből jött vissza a piacra. Utoljára 2008-ban szerepelt nyilvános árverésen, most azonban nem érkezett rá licit. A második mű, a Pulsar-Va című kép viszont 60–80 ezer fontos becsértékét messze meghaladva, 106 ezer fontért kelt el. Az 1965-ben készült R-Beryll című relief 27 050 fontos leütési ára pedig épp beleesett az előzetesen megállapított 25–35 ezer fontos becsértékes sávba.

A bécsi Dorotheum június 28-i modern és kortárs árverésén négy magyar tétel is kikiáltásra került, ugyanazzal a két-három ezer eurós becsértékkel. A három Lakner László-műre nem érkezett licit. Ezek nem festmények voltak, hanem egy sorozathoz tartozó, cím nélküli objektek: plexidobozokba helyezett, nyitott és átfestett könyvek, egy-egy kiemelkedő gondolkodó – Goethe, Ingres és Lessing – aláírásával, és 1977-ben készültek. Azonban Molnár C. Pál 1930-as fekvő aktja, amelyet beadója az 50-es években Budapesten vásárolt, és a katalógus szerint a velencei biennálén is kiállították, jóval a becsértéke fölött, 21 500 euróért kelt el. Bécs másik neves aukciósháza, a Kinsky Birkás Ákos Fej című sorozatából árverezett egy darabot néhány nappal a művész halála után. Az 1992-ben készült festmény leütési ára 11 ezer euró lett.

A zaklatott életű és tragikus véget érő Czigány Dezsőtől egy csendéletet és egy tájképet árverezett a neves zürichi Koller Aukciósház június 29-én, és mindkét tétel 24 500 frankért ment el. Ugyanitt június 30-án a nemzetközi piacon egyre keresettebb, életművét Párizsban kiteljesítő Francois Fiedler (Fiedler Ferenc) három, Jackson Pollock hatását mutató, 1959-ben, 1964-ben és 1989-ben keletkezett, cím nélküli képe is gazdára talált hétezer, kilencezer és 45 ezer frankos áron. Itt is szerepelt egy Vasarely-akrill, ezért csaknem 200 ezer frankot adtak, mert – ahogy a katalógus tanulmánya kifejti – az 1968-ban született nagy méretű festmény az életmű kulcsfontosságú korszakának egy emblematikus darabja.

A cikk a csütörtöki Világgazdaságban jelent meg