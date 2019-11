Mérföldkőhöz érkezett a műtárgypiac

Az utóbbi években egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés a magyar neoavantgárd korszak iránt. A gyűjtők között mind több a fiatal.

Száznál is több, háború utáni és kortárs műalkotás látható a Virág Judit Galéria tematikus aukciós kiállításán. Az 1945 és 2000 között készült alkotások kortárs klasszikusok, többek között Lakner László, Nádler István vagy Keserü Ilona művei. Az árverés mérföldkő lehet, ugyanis itt olyan árak születhetnek, amelyek hazai és nemzetközi szinten is befolyásolhatják a magyar kortárs képzőművészet piaci értékét.

„Lakner László Metamorfózis – egyszer, aztán, később című festménye nem csupán a novemberi aukció egyik szenzációja, hanem az egész korszak művészetének szimbolikus jelentőségű kulcsműve” – hangsúlyozta Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze. A tigrisfejű férfitestek triptichonszerű elrendezésben láthatók a festményen, amelynek meghatározó előképei Francis Bacon agresszív és drámai alkotásai vagy René Magritte szürrealista művei. A Metamorfózis először a Stúdió ’67 kiállításán szerepelt, majd csaknem ötven évig nem láthatta a hazai közönség. A Metamorfózis Lakner életművének egyik legfontosabb darabja, az alkotó hasonló jelentőségű művei kizárólag közgyűjteményekben találhatók meg.

Az utóbbi években egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés a magyar neoavantgárd korszak iránt. Ezt mutatja többek között Maurer Dóra 2019-es, Tate Modernben rendezett tárlata és a párizsi Centre Pompidou kortárs gyűjteményét bemutató állandó kiállítás, ahol Nádler István egyik képe is helyet kapott. A korszak kanonizálódását jól érzékelteti, hogy a Virág Judit Galéria novemberi árverésének egyik kiemelkedő alkotása is egy Nádler-festmény. Az 1971-es Kapcsolat Nádler geometrikus, szerkezetelvű és analitikus hard-edge-korszakának fontos alkotása. Az alkotó eddigi legdrágább képe korábban tízmillió forintért kelt el, az árverésen azonban rekord születhet, hiszen a Kapcsolat kikiáltási ára is tízmillió forint lesz.

