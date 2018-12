Taroltak a kortársak a BÁV évadzáró árverésén

Teltházas és rendkívül sikeres kortárs aukcióval zárta az évet a BÁV Aukciósház december 19-én.

Bár a nagy művészeti aukciók festményanyagában eddig is külön részt szentelt a BÁV a kortárs anyagnak, a hazai és nemzetközi trendek egyre inkább azt mutatták, hogy gyűjtői és befektetési szempontból is megérett a piac egy önálló árverésre. Az idei, immár második kortársaknak szentelt aukció beváltotta a hozzá fűzött reményeket: az alkotások jellemzően két-, háromszoros áron keltek el, de volt olyan mű is, amely meghatszorozta kikiáltási árát. A nagy helyi érdeklődés mellett szembetűnő volt, hogy egy új gyűjtői kör van kialakulóban: azok, akik a külföldi aukciókhoz hasonlóan, már nem személyesen, hanem telefonon licitálnak.

Az árverés legnépszerűbb alkotásai egyértelműen a szentendrei Vajda Lajos Stúdió alapító tagjaihoz köthető szürrealista művek voltak.

Az aukció legmagasabb eladási árát ef Zámbó István Gondolatátvitelcímű képe érte el, amely több mint négyszeres áron, 1,7 millió forintért talált új tulajdonosra.

Egy ritka, 70-es évekből származó fehér képe,

a Fagyizó lányok vadász hóemberrelis egymillió forint feletti leütési árat ért el, és az aukción szereplő további alkotásaiért is jellemzően 600-700 ezer forintot fizettek.

Hasonlóan jól szerepeltek Lugossy László szürrealista festményei: közülük a legmagasabb áron nagyméretű olajképe, a Terhes nő távcsővel 850 ezer forintos eladási árat ért el, de sokan licitáltak korai dadaista alkotásaira is.

Náray Tamás neve leginkább a kifutók világából ismerős, pedig több mint húsz éve fest. Ahogy ruhái, úgy festményei is a színek egymásra hatására, a strukturált, lendületes absztrakcióra épülnek. A mostani árverésen új rekordot is felállított:

Bábelcímű festményéért 1,3 millió forintot, A vágycímű olajképéért pedig 670 ezer forintot fizettek.

A klasszikus kortársak között az „op-art” atyjának számító Victor Vasarely minden évben magasan vezeti a világszerte legtöbb eladott alkotással rendelkező magyar művészek listáját. Most is az árverés legnagyobb licitharcait hozták művei, amelyek jellemzően három-, négyszeres árakat értek el. Közülük a legkiemelkedőbb

Vegacímű kollázsa volt, amely 790 ezer forintért kelt el, míg Gömbökcímű szitanyomata érte el az aukció legnagyobb, hatszoros áremelkedését, 317 ezer forintos eladási árral.

Az árverés egyik legnépszerűbb gyűjtői darabja Orosz Gellért Forgócímű, 1978-ban készült nonfiguratív képe volt, amely hosszú licitharc után 1,6 millió forintért kelt el. Orosz a 70-es évek végéig kettős életet élt: míg a hivatalos kiállításokon posztimpresszionista képeivel szerepelt, addig műtermében titokban már nonfiguratív műveket alkotott.

Napjaink népszerű témái sem hiányozhattak a válogatásból, így például Gáspár Annamária alkotásai, amelyeknek középpontjában a nők és a női sztereotípiák állnak. A decemberi árverésen legfrissebb, 2018-as művei kerültek kalapács alá, közülük A boldogság döntéscímű vegyes technikával készült alkotása több mint félmillió forintos eladási árat ért el.