A mutatós külsőhöz passzoló high-tech belsőt kapott a Velar

A negyedik modell a Range Rover kínálatának legdivatosabb luxusterepjárója.

A hatvanas évek végén, az első Range Rover tervezésekor az angolok egy nem is olyan apró trükkel próbálták meg elterelni a riválisok figyelmét az újdonságról. Megalapították a képzeletbeli Velar márkát, és ezen a néven tesztelték a prototípusokat. A fennmaradt autókért manapság óriási összegeket fizetnek a gyűjtők. A latinul rejtőzködést jelentő nevet most azért vette elő és használja hivatalosan is a Land Rover, mert hasonlóan nagy dobásnak szánták, mint legendás ősét.

Bár a szabadidő-autók kategóriájában látszólag nehéz újat mutatni, az angolok odatették magukat, és megalkották a műfaj egyik legvonzóbb újdonságát. Az Evoque és a Range Rover Sport közé pozicionált modellt elsősorban a divatos megjelenésre vágyó, városi, de terepre is eljutó vevőknek szánták. A BMW X5-ös vagy épp a Jeep Grand Cherokee ellenfele eltalált formatervet kapott, amely részleteiben rímel a jelenlegi stílusnyelvre, mégis van benne annyi fantázia, hogy könnyen felismerhető legyen. Egyszerre masszív és könnyed benyomást kelt. Nyújtott, csíkszerű lámpái, kéttónusú fényezése és rejtett kilincsei jellegzetesek, a formát sötét felületek karcsúsítják, a kidolgozott részletek a minőségi benyomást erősítik.

Kívül-belül a 21. század stílusa köszön vissza, a mutatós külsőhöz lenyűgöző, high-tech belsőt álmodtak. A vaskos, mégis ízléses formák és a kiváló minőségű bőr látványa mellett három digitális kijelző és érintőgombos kezelőfelületek uralják a látványt. A vetített műszeregység mellett a 10 colos, állítható dőlésszögű központi kijelzőn és egy új, alsó képernyőn kezelhetjük az autó különböző funkcióit, például a szellőzést. A kissé bonyolultnak tűnő rendszer kezelését megkönnyíti, hogy a fényes fekete felületek alá rejtett gombok eltűnnek vagy megjelennek, a kiválasztott funkciótól függően. Láthatóan igyekeztek ergonomikus és praktikus utasteret kialakítani, az ülések elöl és hátul is szépen formáltak, kényelmesek, a helykínálat bőséges, a raktér hatalmas.

Ami az összhatást illeti, az almárka csúcsmodellje is lehetne a Velar, bár ettől a címtől két lépcső is elválasztja. A felhasznált anyagok, a beépített extrák mennyisége is kiemeli az átlagból, akár 1600 wattos, 23 hangszórós hifit is kérhetünk. és vezetőtámogató rendszerekből sincs hiány. A Terrain Response 2 fantázianevű rendszer gondoskodik arról, hogy az átlagosnál nehezebben megközelíthető helyekre is eljusson a Velar.

A menetpróbán terepen is kipróbálhattuk, hogy vérbeli Range Roverként milyen elegánsan küzdi le az épített akadályokat. Elektronikusan vezérelt differenciálművei, 25 centis emelést és 650 milliméteres merülést lehetővé tevő légrugós futóműve, 28,8 fokos első és 29,5 fokos hátsó terepszöge is jól kiegészíti a különböző összkerékhajtási programokat. Az eredeti Range Rover emlékéhez hűen aszfalton is jól vezethető a Velar. Bár kevés visszajelzést ad a kormány, precízen kezelhető, és légies könnyedséggel mozog a rossz úton is puhán gördülő karosszéria. Erőből a benzines és a dízeles alapváltozatoknál sincs hiány.

Az egyforma áron megkapható Ingenium alapmotorok 2,0 literesek, előbbi 250, utóbbi 180 lóerős, 365, illetve 430 newtonméter nyomatékkal, melyet a ZF nyolcfokozatú automatikus váltója juttat mind a négy hajtott kerékre. Újdonság a kettős feltöltésű, 300 lóerős 2.0 Si4 turbós benzines; ezúttal azonban a szintén 300 lóerős, V6-os dízelt próbálhattuk ki. A kifinomult és nyomatékos motor remekül illik a stílusos és technikailag is fejlett autóhoz, így kompromisszumok nélkül élvezhetjük mindazt, amiért egy luxusterepjárót szeretni lehet, függetlenül attól, hogy a fényűzésre vagy a terepképességekre van nagyobb szükség.