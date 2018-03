Óriási kínai beruházás jöhet Magyarországra

Egy elektromos autókhoz akkumulátorokat gyártó piacvezető kínai vállalat telepedhet le Magyarországon.

Egy elektromos autókhoz akkumulátorokat gyártó kínai vállalat akar gyárat építeni Európában, méghozzá olyan gyártási kapacitással, amely meghaladja a Tesla Inc. kibocsátását – írja a Bloomberg kedden.

A Contemporary Amperex Technology Ltd. közel áll ahhoz, hogy az előzetesen kinézett három helyszín közül kiválassza valamelyiket első európai üzeme telephelyéül – mondta Cseng Ju-kun elnök egy interjúban.

A vállalat német, magyar és lengyel helyszínek közül fogja kiválasztani az üzem telephelyét – teszi hozzá egy, a tervet ismerő személy, aki kérte, hogy a Bloomberg mellőzze az azonosítását, mivel az általa megosztott információ nem nyilvános.

„Nagyszerű lehetőséget látunk Európában” – mondta Cseng egy pekingi konferencián nyilatkozva.

A koreai vállalatok, amelyek főleg az olcsó ár politikáját alkalmazzák a velünk való versenyben, nem tettek sokat technológiai fejlődésért az elmúlt két évben, miközben nekünk sikerült gyorsan növekednünk és felülmúlni őket

-egészítette ki a nyilatkozatát.

A cég, amely már most is arról nevezetes, hogy Kínában a legtöbb akkumulátort ők szállítják az elektromosjármű-gyártóknak, olyan helyet keres Európában, ahol a legalacsonyabb a termelési költség, a gyár kapacitását pedig az elektromos járművek iránti európai kereslet fogja meghatározni – fejezte be az interjút Cseng.