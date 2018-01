Pablo Picassóról fog szólni az idei év

Nem tart pihenőt a nemzetközi műtárgy­piac. A Sotheby’s már elindította a februárban Londonban megrendezésre kerülő impresszionista és modern árverésének promócióját, amelynek keretében – ahogy ez az elmúlt években gyakorlattá vált – a legfontosabb tételeket a világ több pontján bemutatják.

Az árverés szenzációjának várt Picasso-festmény már elindult Hongkongba, ahonnan Tajpej érintésével New Yorkba utazik tovább, majd február utolsó hetében visszatér Londonba, az aukció helyszínére. Az utazó kiállítás helyszíneit az árverezőház gondosan választotta ki. Úgy vélik, a befektetési szempontokat előtérbe helyező ázsiai vevőket érdekli majd leginkább a Picasso-mű. A nőket köztudattan szerető mester 1937-ben festett portrét akkori szeretőjéről, Marie-Thérese Walterről, de a kép készültekor már a következő múzsa, a fotográfus Dora Maar is jelen volt a festő életében. A Sotheby’s szakértője szerint a most árverésre kerülő képen a nő feje mögötti árnyék az új szerető jelenlétét jelzi. A Nő barettben és kockás ruhában (Femme au béret et á la robe quadrillée) címet viselő kép előzetes becsértéke 36,5 millió font.

A piacon utoljára 2015-ben szerepelt hasonló Picasso-kép, amelynek az ára iránymutató lehet. Akkor a következő szeretőről, Dora Maarról 1938-ban festett portrét adták el 67,4 millió dollárért. Picasso Marie-Thérese Walterről készített festményei élénk, vidám színű alkotások, míg a Dora Maart ábrázoló képek sötétebbek, komorabbak. A műtárgypiacon a kép hangulata, színvilága, atmoszférája árbefolyásoló tényező.

Az 1937-es esztendő fontos év volt a művész életében, nemcsak a két nőhöz fűződő érzelmei miatt, hanem szakmai szempontból is. Ekkor készítette el a spanyol polgárháború elleni tiltakozásul az egyik fő művének tartott, monumentális festményét, a Guernicát és a londoni Tate Museumban látható Síró nő című képet is, amelynek modellje már Dora Maar volt, és szintén a spanyol polgárháború borzalmaira reflektál.

A február 28-i aukció után egy héttel, március 8-án Londonban, a Tate Museumban nagyszabású Picasso-kiállítás nyílik. Az egészen szeptemberig nyitva tartó blockbuster tárlat Picasso 1932 – Szerelem, hírnév, tragédia címen szorosan kapcsolódik az árverésre bocsátott festményhez. Épp azt az évet tették a kurátorok a tárlat középpontjába, amikor a festő megismerkedett és kapcsolatot kezdett a most árverésre kerülő portré modelljével, az akkor mindössze 17 éves Marie-Thérese Walterrel.

Kapcsolatuk végét pedig ez a portré örökíti meg. A londoni aukciós éves naptárnak fontos sarokpontja az év eleji Impresszionista és modern művészeti aukció. Eddig január végén tartották mindig, de az ázsiai vevők megerősödése miatt egy hónappal későbbre csúsztatták, hogy elkerüljék a kínai újévvel való ütközést. A tavalyi hasonló árverés összforgalma 195 millió font volt, és akkor Gustav Klimt Virágoskert című képe volt a vezető tétel, amelyet 42,5 millió fonton ütöttek le.