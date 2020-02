A Hell még két évig dolgozik együtt Bruce Willisszel

Folytatja az együttműködést Bruce Wilisszel a Hell Energy – írja a Kreatív. A színész újabb két évig lesz a brand globális reklámkampányának arca.

Az együttműködés keretében új reklámfilm is készül, amely már a tavaly debütált Hell Energy Coffee-t is népszerűsíti.

„Két évvel ezelőtti választásunk sikerét leginkább a fogyasztóink visszajelzése mutatja, hiszen ők döntenek nap mint nap a kedvenc energiaitaluk mellett.

Bruce Willisben ráadásul megvan mindaz, amit a Hell márka is képvisel: erő, dinamizmus és merészség. Az elmúlt időszak közös munkája abban is megerősített minket, hogy a minőség iránti elkötelezettségünk is hasonló, így nem is volt kérdés a folytatás – közölte Pantl Péter, a Hell Energy nemzetközi kommunikációs és marketingigazgatója.