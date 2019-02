A UPC-re is beköltözik a Spíler 2

Szombattól a UPC Magyarország digitális csatornakiosztásában is elérhető a TV2 Csoport sportrajongóknak szóló csatornája, a Spíler 2 TV. Február 17-től pedig a Moziverzum prémium filmcsatornával és a klasszikus sorozatokat sugárzó Jocky TV-vel bővül a szolgáltató televíziós kínálata – tudatta a vállalat közleményében.

Sikeresen zárultak a tárgyalások a UPC Magyarország és a TV2 Csoport között, így február 2-től már a UPC digitális kábeltévé szolgáltatásának előfizetői is élvezhetik a legrangosabb nemzetközi sport-, és labdarúgó eseményeket élőben közvetítő sportcsatorna, a Spíler 2 TV műsorait, HD minőségben is.

A Spíler 2 TV műsorán a focirajongók az UEFA Bajnokok Ligájának mérkőzéseit szurkolhatják végig, és követhetik a spanyol labdarúgó-bajnokság első osztályának, ismertebb nevén a La Ligának a meccseit is. A foci mellett más sportok is megtalálhatók a kínálatban: a technikai sportok kedvelőinek a gyorsasági motoros-világbajnoks ág, a MotoGP futamaival kedveskedik a csatorna. A műsorban a sportesemények mellett realityk és más ismeretterjesztő alkotások és filmek is helyet kapnak.

Február 17-től két további csatornával is bővül a UPC televíziós választéka. A Moziverzum filmcsatorna külföldi és magyar sikerfilmeket, klasszikusokat, díjnyertes alkotásokat és országos premiereket kínál a nap 24 órájában. A szintén egész nap sugárzó Jocky TV sorozatcsatornán pedig rég nem látott kedvencek, ismerős arcok és számos országos premier szórakoztatja majd a műfaj szerelmeseit.

A Spíler 2 TV a UPC TV Prémium csomagjában a 74-es, HD verzióban pedig a 75-ös programhelyen található, és az indulástól számított egy héten át a UPC digitális kábeltévé szolgáltatásának minden előfizetője számára elérhető. A Moziverzumot az 55-ös, a Jocky TV-t pedig a 57-es programhelyen találhatják meg a UPC előfizetők február 17-től.