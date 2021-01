Folytatta kiváló sorozatát a Netflix

A járvány által megkövetelt életmódváltozások egyik legnagyobb nyertese a Netflix: a piacvezető streamszolgáltató egy év alatt 37 millió új előfizetőt toborzott, s ezzel átlépte a 200 milliós álomhatárt.

A Netflix a vártnál több új előfizetőt vonzott az évzáró három hónapban, amikor is a lezárások és az ünnepek miatt az otthoni szórakozás újfent előtérbe került. A Refinitiv elemzői konszenzusa 6,1 milliós gyarapodást várt az előfizetők számában, ehhez képest

a cég 8,51 milliót tudott megnyerni magának, ezzel 203,7 milliósra bővítve táborát.

A Netflixnek alapítása óta nem volt ilyen sikeres éve, amikor ennyi új előfizetőt tudott volna szerezni magának. A 37 millió új ügyfél 83 százaléka Észak-Amerikán kívülről csatlakozott hozzá, felerészt Európából.

Ráadásul úgy „sokasodtak”, hogy közben a legfontosabb, észak-amerikai piacukon árat emeltek. Lassan már hátrafelé is sűrűbben kell tekingetniük a konkurencia villámgyors növekedésére figyelve,

kiváltképp a 2019 novemberében startolt Disney+ okozhat meglepetést, amely a múlt havi adatok szerint bő egy év alatt nulláról indulva 86,8 milliós előfizetői tábort verbuvált.

Az AT&T-hez tartozó Warner Bros. is borsot törhet az orruk alá azzal, hogy idei mozipremierjeivel egyidejűleg a filmeket a médiaóriáshoz tartozó HBO Maxon is azonnal elérhetővé teszi, azaz a blockbustereket kényelmesen, a házi mozin is meg lehet nézni. A Netflix viszont állja a versenyt.

Reed Hastings vezérigazgató elismerően szólt a Disney+ teljesítményéről, arról, hogy a konkurencia az új megoldásaival őket sem hagyja pihenni, ami jó, mert nem kényelmesedhetnek el, és ez még hatékonyabb munkára, kreatív megoldások keresésére sarkallja őket.

A streamszolgáltatásával 2007-ben elindult Netflix bevétele 6,64 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi azonos negyedév 5,47 milliárd dollárjáról,

itt csupán tízmillió dollárt tévedtek az elemzők a cég kárára. Az adózott eredmény azonban nem volt ennyire látványos, az 587 millióról 542,2 millióra csökkent. Egy részvényre vetítve (EPS) a profit 1,30 dollárról 1,19 dollárra mérséklődött – szemben az 1,39 dollárt váró elemzői átlaggal –, ami így sem elhanyagolható a korábban, az intenzív terjeszkedési fázisában még veszteséget veszteségre halmozó vállalattól. A befektetők is így látták ezt, amit a keddi amerikai tőzsdezárás után közzétett jelentést fogadó 12,5 százalékos árfolyam-emelkedés is visszaigazolt. Igaz, ebben nem az említett pénzügyi teljesítmény feletti öröm testesült meg, hanem az, hogy

decemberben a Netflixre előfizetők száma átlépte a 200 milliós álomhatárt, és a pénztárba folyamatosan özönlő készpénz már elegendő ahhoz, hogy kölcsönök felvétele nélkül, önerőből tudják finanszírozni amúgy igen költséges tartalomgyártásukat s vele együtt a napi működésüket.

Az utóbbi mintegy tíz évben 15 milliárd dolláros adósságot halmoztak fel, de az aktuális törlesztéssel sosem akadt gondjuk. Az adósságállomány leépítését is megkezdik ugyan, de 10 milliárd dollár alá nem akarják leszorítani.

Amíg a Disney+ és társaik a következő éveken is égetik még a milliókat, a Netflixnél beszerezhetik a pénzszámláló automatákat, és ez Eric Haggstrom, az eMarketer elemzője szerint tekintélyes versenyelőny.

S amint áttérnek az önfinanszírozásra, arra is lesz gondjuk, hogy a megtermelt pluszpénzből visszajuttassanak a részvényeseiknek. A cég részvény-visszavásárlási program elindítását is kilátásba helyezte – írja a Reuters. A folyó negyedévre a Netflixnél szerényebb növekedési tempót várnak, elégedettek lennének a globális előfizetői szám hatmilliós bővülésével, szemben a vérmesebb reményeket megfogalmazó, nyolcmilliós gyarapodásban bízó elemzőkkel.

A filmszínházak, éttermek kényszerű bezárása, a mozipremierek folytonos halasztása mind a Netflix kezére játszott, ám ez egyszeri pozitív hatásként jelentkezik a cég számaiban.

A cég ontotta a magas nézettségű sorozatokat és filmeket. Ilyen volt A Bridgerton család nyitó évada, A vezércsel című minisorozat vagy A korona negyedik szériája. A Netflix az egyes régiók számára külön sorozatokat is készít, nem az amerikai filmkultúrát erőlteti rá az attól idegenkedő külföldi nézők millióira, ez is magyarázza az ázsiai és a latin-amerikai előretörését.