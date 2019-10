Mostantól magyarul is elérhető a Netflix

A Netflix – kiemelt figyelmet fordítva Kelet- és Közép-Európára – péntek éjféltől elindította szolgáltatásának lokalizált változatát Magyarországon. Ezzel amellett, hogy a kezelőfelület magyarra váltott rengeteg tartalom is megérkezett magyar nyelven, többek közt a legismertebb és legsikeresebb saját gyártású sorozataik is – írja a Blikk.

A magyar gyártású tartalomkínálatba első körben 50 népszerű magyar film kerül be (például a Csak szex és más semmi, Valami Amerika-filmek, Saul Fia), továbbá a Netflix saját gyártású sorozatai és filmjei, a Netflix Originals is kapnak magyar szinkront és sorozatokat ezután. Az olyan sorozatok mint a Stranger Things, a Black Mirror vagy a The Crown is már október 4-én éjféltől megkapták a magyar hangsávot.

A többi saját gyártású sorozat szinkronizálásán pedig folyamatosan dolgoznak a hazai stúdiókkal, az október 4-i induláskor a magyar feliratot már mindegyik megkapja. A cég ígérete szerint igyekeznek minél hamarabb minél több címet magyarra szinkronizálni és a szinkront elérhetővé tenni.

A korábban már itthon szinkronizált formában sugárzott sorozatokhoz és filmekhez a cég igyekszik megszerezni az eredeti szinkron jogait, így például a Jóbarátok régebbi részei is elérhetők lesznek magyarul a Netflixen.