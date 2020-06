Összesen 122 millió forintot osztott ki az NMHH

Hír-, közéleti és magazinműsorokat készíthet összesen 122 millió forintból huszonöt helyi és körzeti televízió a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának legutóbbi ülésén hozott döntése szerint – derül ki a testület által elfogadott tanulmányból.

Közéleti magazinokat a VTV Mór, a Dunaföldvár TV, a Városi Televízió Bóly, a csornai Rábaközi Televízió, az RTV Szekszárd, a Füzesabonyi Városi Televízió, a Hajdúnánási Televízió és az Info Plusz Balassagyarmat gyárthat. Hírműsorokat készíthet a Mezőtúri Városi Televízió, a Kapos Televízió, a Halas TV, a Szombathelyi Televízió, a Makói Városi Televízió, a százhalombattai Halom Televízió, a Miskolc Televízió, a Ceglédi TV és a Kanizsa TV. A Debrecen, a Szentes és a Szeged Televízió, a békéscsabai 7.Tv, a pécsi Pannon Televízió, a nyíregyházi Kölcsey Televízió, a Bajai Televízió és a Somogy TV kulturális magazinműsorok készítésére fordíthatja az elnyert összeget.

A koronavírus-járvány miatt a televíziós hirdetési piac átalakulását vizsgáló tanulmány szerint

a tavalyi évvel összevetve továbbra is csökkenő tendencia mutatható ki, a márciust és áprilist, az előző időszakokat elemző tanulmányokhoz hasonlóan.

2020 májusában 23 és 25 ezer, míg 2019 ugyanezen időszakában 38 és 41 ezer közötti volt a napi reklámszpotok gyakorisága. Idén májusban új reklámfilmekből is kevesebb jelent meg: harmadával csökkent a számuk, mint 2019 ugyanezen hónapjában (332 vs. 546 darab). A vizsgálat 76 magyar nyelvű televíziós csatornát fed le.

A testület által elfogadott átfogó közvélemény-kutatás szerint, amelyet az NMHH által szponzorált Nielsen Médiakutató Kft. 2019 végén, a 15 és 69 év közöttiekkel végzett, a fiatalok (15-24 évesek) kilencven százaléka fogyaszt online videotartalmakat.

A teljes vizsgált korosztály 67 százaléka néz online videót valamilyen digitális eszközön, asztali PC-n, laptopon, tableten vagy mobilon. 65 százalékuk otthon videózik, míg 45 százalékuk máshol is, például utazás közben. Ilyen eszközöket elsősorban a fiatalok használnak, és tőlük gyűrűzik át a technológia az idősebb korosztályokhoz. Bár az online tévézéssel szemben ugyan a lineáris tévé egyelőre még mindig előnyt élvez, fokozatosan terjed a különböző streamingplatformok használata. Ezek egyrészt a tévécsatornák webes verziói, mint az RTL Most – amit a megkérdezettek 13 százaléka használ – vagy a TV2 online oldala (9 százalék), másrészt a külföldi streamingszolgáltatások, példáil. az HBO GO (5 százalék) és a Netflix (4 százalék).