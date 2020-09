Otthoni stúdiókba menekültek a színészek

A magyar szinkronipart tavasszal már megtépázta a koronavírus-járvány, nemcsak az elmaradt filmbemutatók miatt, hanem azért is, mert a stúdiókban a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése komoly anyagi ráfordítást igényelt. Fennáll a veszély, hogy hamarosan ismét az áprilisi gyakorlatra kell visszaállni – mondta a Világgazdaságnak Szalkai-Lőrincz Ágnes, a Színházi Dolgozók Szakszervezete Szinkron Alapszervezetének alelnöke.

A stúdiók a levegő fertőtlenítéséhez germicidlámpákat vásároltak, de a koronavírus-járvány miatt a home office-ban történő szinkronizálást is sikerült több színésznek kialakítania.

A mozifilm-szinkronizálás tavasszal leállt, a tévétársaságok részéről viszont megnőtt a nyomás, hiszen sokan maradtak otthon, ezért a tévénézők számára biztosítani kellett a szinkronizált filmeket

– mondta Szalkai-Lőrincz Ágnes.

Nyárra kiderült, hogy – szigorú pandémiás protokoll-előírásokkal – dolgozhatnak a szinkronstúdiók.

Májustól 20-30 százalékos kihasználtsággal kezdték a munkát, augusztusra pedig sikerült majdnem teljesen visszaállni a korábbi kihasználtságra. Egyes színészek munkája azonban 50-70 százalékkal visszaesett, hiszen voltak olyanok, akik saját maguk vagy a családtagjaik érintettsége miatt nem vállaltak munkákat, és nem rendelkeztek otthoni stúdiótechnikával sem.

Az anyagilag nehéz helyzetbe került kollégák támogatására az alapszervezet létrehozott egy segélyalapot is, amelybe sok szinkronstúdió és kolléga is befizetett, és mintegy 13 millió forint jött össze – mondta Szalkai-Lőrincz Ágnes. Ebből a Mafilm Audio Kft. tízmillió forintot állt, de a többi stúdió is támogatta az alapot.

A szinkronszakmában 1500-2000 ember dolgozik rendszeresen, de nagy a fluktuáció.

A mozik újranyitásával már vannak filmbemutatók, de továbbra is nagyon kiszolgáltatottak az amerikai piacnak. A hazai szinkronipar teljes piacmérete 2018-ban 3,17 milliárd forint volt a 15 legnagyobb szinkronstúdió összesített árbevétele alapján – derül ki abból a felmérésből, amelyet a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ készített. Három szinkronstúdióhoz köthető a megrendelések közel 70 százaléka, az SDI Sun Studio Magyarország Kft. részesedése 26 százalék, a Mafilm Audio Kft. 25 százalékot képvisel, és a Masterfilm Digital Kft. a 18 százalékos részesedésével szintén ott van a top háromban.

A piac legutóbb 2015 és 2016 között növekedett, akkor viszont egy magasnak tekinthető, 11,6 százalékos bővülés jellemezte a szektort. Az azóta lezárt két évben rendre kisebb mértékű csökkenést mértek. A munkadíjak viszont Szalkai-Lőrincz Ágnes szerint a rendszerváltás óta folyamatosan esnek. Jelenleg 2005-ös árszinten dolgoznak a stábtagok, ami nominális értékben 40 százalékos csökkenés, ezért a szakmában egyre nagyobb a feszültség.

A biztonságos munkavégzés feltéte-leinek megteremtése komoly anyagi ráfordítását igényel a stúdióktól