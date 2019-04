Prince soha nem látott feljegyzései és fotói jelennek meg

Október végén jelennek meg a három éve elhunyt sztár, Prince memoárjai a zenész eredeti feljegyzéseivel és korábban nem közölt fotókkal – jelentette be hétfőn a Random House kiadóvállalat.

A The Beautiful Ones című kötetben a Minnesotából származó sztár nagy sikerű albumának, a Purple Rainnek eredeti, kézírásos anyagát is tartalmazza.

Prince halála előtt belefogott visszaemlékezései megírásába, ebből a befejezetlen írásból is idéz az ősszel megjelenő memoár.

A kötet nemcsak a zenész előtt tiszteleg, olyan könyvnek szánják, amely teljes egészében bemutatja Prince ötleteit, vízióját, hangját és képeit – fogalmazott a kiadó, amely a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítette a bejelentést.