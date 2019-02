Újra angol bajnokit közvetít a Digi

A hír a Digi Sport Reggeli Start Facebook-oldalán jelent meg először.

A Digi Sport is közvetítheti az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League mérkőzéseit – hangzott el a Digi Sport Reggeli Start című műsorában. A nézők ezen a hétvégén a Burnley–Tottenham bajnokit láthatják élőben szombaton a Digi Sport1-en.

Jövő héten viszont már három mérkőzést adnak a csatornán,

szombaton a Bournemouth–Manchester City (Digi Sport1) és a West Ham–Newcastle-t (Digi Sport2) találkozót,

míg vasárnap az Everton–Liverpoolt (Digi Sport1).

Pár hete írtunk arról, hogy a Digi Kft. előbb Facebook-oldalán, majd közleményben is megerősítette, hogy a Spíler TV mindkét csatornáját felvette kínálatába. A TV2 Csoporttal kötött megállapodásnak köszönhetően a hazai piac meghatározó műsorszolgáltatói között a DIGI-nél minden Magyarországon elérhető jelentős sportcsatorna és prémium sporttartalom egy helyen megtalálható – írta akkor közleményében a társaság.

Hozzátették, a DIGI Csoport továbbra is elkötelezett az ügyfelek magas szintű kiszolgálása iránt, ezért folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogy miként tudja bővíteni televíziós csatornakínálatát. A Digi ekkor ígéretet tett arra is, hogy a jövőben további prémium sportesemények is követhetők lesznek náluk.