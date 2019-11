STREAMING A Madarak a dobozban című filmet minden második felhasználó megnézte

Van miért izgulnia a Netflixnek?

Most, hogy a Netflixnek egyre több vetélytársa lép színre a streaming-piacon, a vállalat hirtelen megváltoztatta a véleményét a nézettségi adatok közzétételéről és a termékek minősítéséről. Korábban többször is hangoztatták, hogy ezek a számok teljesen haszontalanok, azonban ez a hozzáállás most változni látszik.