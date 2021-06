Világszerte elérhetetlenek voltak a legnagyobb híroldalak

Többször is világszerte leálltak a közösségi oldalak, a kormányzati, illetve a híroldalak is – írja a Reuters.

A nagy forgalmú webhelyek, köztük a Reddit, az Amazon, a CNN, a Paypal, a Spotify és a New York Times is elérhetetlené vált,

az Egyesült Királyság legfőbb ügyésze a Twitteren közölte, hogy a brit kormány által használt gov.uk domain oldalak sem működtek.

A világ egyik legelterjedtebb tartalomszolgáltatója, a Fastly közölte: a problémát már azonosították és kijavítottak a hibát.

Közel 21 ezer Reddit-felhasználó számolt be a platform problémáiról, míg a Downdetector.com szerint több mint 2 ezer felhasználó számolt be az Amazon problémáiról. Az Amazon Twitch szintén kiesést szenvedett a Downdetector honlapja szerint.

A híroldalak közül a Financial Times, a The Guardian, a The New York Times és a Bloomberg News is elérhetetlen volt.