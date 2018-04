Rendet vághatunk a személyazonosságok útvesztőiben

Jelentős változáson mentek keresztül az elmúlt években az online személyazonosságok.

Most már nem csupán a külső vagy belső felhasználók, alkalmazottak vagy partnerek rendelkeznek online „identitással” a vállalatoknál. Az ügyfeleket is online személyazonosságok alapján kezelik, sőt a különféle eszközökhöz, mobil készülékekhez, szerverekhez és az internetre csatlakoztatott különféle dolgokhoz, az úgynevezett IoT-berendezésekhez is hozzárendelnek ilyen azonosítókat. Bizonyos esetekben pedig maguk a szolgáltatások és alkalmazások is rendelkeznek online személyazonossággal, amelyeket mind kezelniük kell a vállalatoknak.

A felügyeletet igénylő eszközök mennyisége rohamosan nő. Becslések szerint 2017-ben 2,7 milliárd új IoT-eszközt csatlakoztattak az internethez, és 2020-ra már várhatóan 20,4 milliárd lesz a működő IoT-készülékek száma.

Az sem könnyíti meg a szervezetek dolgát, hogy szinte elvesznek a rengeteg kibervédelmi szoftver között: egy felmérés szerint ugyanis egyes vállalatoknál akár hetven különféle biztonsági megoldás is működik. Ilyen környezetben pedig rendkívül nehéz az adatok, különösen a személyazonosságokra vonatkozó információk központosítása – mutattak rá a NetIQ szakértői.

