A SoftBank lett az Uber legnagyobb befektetője

Húszmilliárd dollárral ér kevesebbet most az Uber, mint egy évvel ezelőtt, legalábbis a fuvarmegosztás mellett az önvezető járművek fejlesztésével is foglalkozó startup piaci értéke a most végződött tőkebevonás után már csak 48 milliárd dollárra tehető. A zaklatásos, szegregációs, adatlopási és kémkedési botrányok sorozatának nyomait magán viselő vállalat nyáron felállt új vezetése megtisztulási programot hirdetett. Első lépésként kiszorította a vezetésből az alapító-exvezérigazgatót, Travis Kalanickot, aki előbb naggyá tette, majd lejtőre állította az Ubert, második lépésben pedig a tulajdonosi kört új befektetőkkel szélesítette.

A távközlési és technológiai befektetéseket felkaroló és menedzselő japán SoftBank és pénzügyi partnerei szálltak be a cégbe oly módon, hogy mintegy 30 százalékos diszkonttal megvásárolták a tulajdonosok és a dolgozók által felkínált részvényeket, 18 százalékos részesedést szerezve ezzel a vállalatban. A tulajdonosi átrendeződés mellett a SoftBank friss pénzt is hoz, 1,25 milliárd dollárral növeli az Uber kutatás-fejlesztési keretét. Igaz, a cég éppenséggel nem szenved krónikus forráshiányban, hiszen a harmadik negyedév végén ötmilliárd dollár volt a készpénzállománya. De az is igaz, hogy az elmúlt két negyedév 2,52 milliárd dolláros veszteségét is pótolni kell, miközben a 2019-re halasztott tőzsdei bevezetésig vonzó képet kell kialakítani a vállalatról.

A 22,2 milliárd dolláros vagyonával a Forbes által a leggazdagabb japánként számon tartott Szon Maszajosi vezette SoftBank közvetlenül 15 százalékhoz jutott az Uberben, s 7,7 milliárd dollárjába került a várhatóan januárban lezáruló ügylet. Az Uber első nagybefektetői közül a 13-13 százalékkal rendelkező Benchmark és a Menlo Ventures egyaránt jelezte, hogy elad részvényeiből, de ennek mértékét még nem közölték – írja a The Wall Street Journal. Kalanick viszont kijelentette, hogy ragaszkodik a 10 százalékos pakettjéhez.

Az egyebek mellett az Uber ázsiai versenytársaiban, például a kínai Didi Chuxingben is részesedéssel rendelkező SoftBank bízik Dara Khosrowshahi Uber-vezérigazgatóban, akinek a munkáját megkönnyíti majd, hogy a szavazati arányok is normalizálódnak, így a döntéshozatal is lényegesen egyszerűsödik a cégben. A munkabéke azért még nem teljes, bár a tulajdonosi átrendeződés megkönnyítése érdekében a Benchmark felfüggesztette a Travis Kalanick ellen indított perét, amelyben a volt cégvezetőt teszi felelőssé az Uberben lévő részvénycsomagjának leértékelődéséért. A kettejük jogvitája még nem zárult le.