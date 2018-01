Szelfiőrülteknek kedvez a Samsung mobilja

Bár nem tartoznak a csúcsmodellek közé a Samsung Galaxy A sorozatának készülékei, a termékcsalád legújabb modellje néhány igazán izgalmas képességgel várja a felhasználókat.

A Galaxy A8 (2018) a dél-ko-reai gyártó prémiumkategóriás okosmobiljainál megismert Infinity Displayt kapta, az alapverzió esetében 5,6 hüvelykes a kijelző, míg az A8+ esetében 6 hüvelykes. A telefonok mérete azonban nem lett óriási, köszönhetően annak, hogy ezeknél a készülékeknél is minimálisra csökkentették a keret méretét. A káván túlnyúló képernyő 18,5:9-es képarányú, ennek az előnyeit igazából filmnézésnél lehet élvezni. A nagy méretű kijelzőt ergonomikus kialakítású, ívelt üveg védi elöl és hátul egyaránt.

A Galaxy A8 (2018) egyik fő vonz­ereje valószínűleg a kettős előlapi kamera. Egy 16 és egy 8 megapixeles szenzor található az eszköz elején, így a kettő között váltva lehet elkészíteni a kívánt típusú szelfit a közelképektől kezdve a tiszta és éles hátterű portrékig. A továbbfejlesztett élő fókusz (Live Focus) funkcióval a kép elkészítése előtt és után is egyszerűen beállítható az elmosódó háttérhatás, így kiemelkedő minőségű fotókat lőhetnek azok, akik ezt a mobilt választják. A hátoldalon egy 16 megapixeles F1.7 fókuszú kamera található. A Galaxy A8 (2018) a mindig aktív Always On kijelzőjének köszönhetően folyamatos tájékoztatást nyújt, így már a telefonzár feloldása nélkül is hozzáférhetnek a tulajdonosok a kívánt információkhoz.

A telefon IP68 szabvány szerinti víz- és porállóságú. A Galaxy A8 (2018) 8 magos processzorral, 4 gigabyte RAM-mal és 32 gigabyte tárhellyel rendelkezik, ami meglehetősen kevésnek tűnik, ha egy igazi szelfiőrült kezébe kerül a készülék, a jó hír azonban az, hogy Micro SD kártyával akár 256 gigabyte-tal is növelhető a memória kapacitása. Az A8 legújabb modelljéből készül 4 GB RAM-mal és 64 gigabyte tárhellyel rendelkező változat, illetve az A8+-ból lesz 6 GB RAM-os verzió is, azonban kérdéses, hogy a magyar piacra eljutnak-e ezek. A 2018-as A8 lesz egyébként az első olyan A szériába tartozó telefon, amely kompatibilis a Samsung Gear VR-rendszerével. A 3000 milliamperórás akkumulátor ugyan várhatóan nem biztosít majd túl hosszú üzemidőt, azonban gyorstöltő funkcióval is rendelkezik az eszköz. Európában a Galaxy A8 (2018) három színben – fekete, arany és levendula – lesz kapható, forgalmazását január első felében kezdik meg, és 500 euró körül alakul majd az alapmodell ára, ami azt jelenti, hogy itthon várhatóan 150 ezer forintnál is többet kell fizetni érte.