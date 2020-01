Kell az állam támogatása a fuvarozáshoz

Nem további konténerterminálokra, hanem új közforgalmi logisztikai központokra van szükség az országban – erről Kovács Imre, a Rail Cargo Austria igazgatósági tagja, a Rail Cargo Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke beszélt a Világgazdaságnak.

Az országos intermodális kon­té­nerterminál-hálózat (OIKH) elemeit a Rail Cargo Termi­nal – BILK-hez (RCT–BILK) tartozó székesfehérvári közforgalmi logisztikai központ mintájára lenne célszerű kialakítani – mondta a Világgazdaságnak Kovács Imre, az RCT–BILK-et is ellenőrző Rail Cargo Austria igazgatóságának tagja. Szerinte ugyanis a most formálódó székesfehérvári bázis is rendelkezik minden olyan létesítménnyel és szolgáltatással, amelyet az ügyfelek igényelnek. Viszont egy intermodális konténerterminál a hatalmas gazdaságossági üzemméret-követelmény miatt már más nagyságrend. Ezért Európában nem is éri meg új terminált építeni egy meglévőnek a kétszáz kilométeres körzetében.

Ezt nem szabad Magyarországon sem, hiszen már itt is van jól működő konténerterminál, a budapesti

– mutatott rá. Ennek három bázisára, az RCT–BILK-re, a Metrans és a Mahart csepeli termináljára évente 300 ezer egységkonténernyi (TEU) áru fut be az országba érkező 450 ezerből.

Kovács Imre szerint az országos hálózat fejlesztésénél azt is szem előtt kell tartani, hogy milyen meglévő elemekre alapozzák, és mit kell feltétlenül újként létrehozni. Figyelembe kell például venni, hogy a FÁK-országokkal és Kínával kapcsolatban lévő záhonyi terminál egy tavaly decemberi kormányhatározat alapján jelentős fejlesztés előtt áll, továbbá azt, hogy a soproni terminál a törökországi fogadópontokkal, valamint a pireuszi és a koperi kikötővel működik együtt.

Az OIKH kialakításáról szóló 2017-es kormányhatározatban az szerepel, hogy a hálózatot a zalaegerszegi–zalaszentiváni, a békéscsabai, a záhonyi átrakókörzetben lévő, valamint a debreceni és a paksi terminálok alkotják, és elsőként a zalaegerszeginek kell létrejönnie. Ugyanakkor az OIHK tervezésére kiírt uniós tenderben – amelynek minapi eredményhirdetése apropóján kérdezte a Világgazdaság Kovács Imrét – már nem a felsoroltak szerepelnek, hanem négy régió: Nyugat-, Közép-, Délkelet- és Északkelet-Magyarország.

