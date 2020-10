Logisztikai abszurdum Záhonyban

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége (MLSZKSZ) Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől azonnali intézkedést kér a záhonyi árufuvarozási problémák megoldására. Segélykérését azt követően fogalmazta meg, hogy a Világgazdaság beszámolt egyes záhonyi vasúti szolgáltatások eladásának hátteréről.

A szövetség a következő levelet küldte a miniszternek:

„Tisztelt Miniszetr Úr! A sajtóból értesültünk, hogy Záhony térségében a MÁV-nak komoly infrastruktúra-üzemeltetési problémái vannak, amelynek eredményeként több váltókörzet kizárásra került a forgalomból és javításuk egyhamar nem várható (2021-ben valamikor). A vasúti áruforgalmi kizárásában több magyarországi termelő cég is érintett, amelyek a volt szovjet blokk országaiból importálnak Záhonyon keresztül alapanyagot vasúton, nagy mennyiségben.

Több 100 000 tonna áru tartozik az érintettségi körbe. A MÁV térségi hálózatán nem túl régen fejeződött be egy több tízmilliárd forintos, EU-s pályázati pénzen végzett felújítás.

A MÁV-nak, mint pályaüzemeltetőnek, folyamatosan biztosítani kell a hálózati hozzáférést a csatlakozó, iparvágányos ügyfelek részére. A reggel még működőképes vasúti infrastruktúra délutánra használhatatlanná vált, közben nem történt semmi, ez azt jelzi, hogy a rendszerben valami nagy probléma van, amelynek elhárításához sok idő szükséges, ezért adták meg a helyreállítás várható idejét 2021-re. Az ügyfelek oldaláról ez egy logisztikai abszurdum és azonnali beavatkozást igénylő helyzet – mint ahogy történik is jelen pillanatban.

A záhonyi térség, az utóbbi 10-20 évben, folyamatosan egy érzékeny pontja volt a magyar vasúti árufuvarozásnak. Minden esetben amikor a térségben, bármilyen okból kifolyólag zavar volt, az áru elment Záhonyból a szlovákiai Ágcsernyőbe (példűul 2016-ban is).

Ennek eredményeként, sokáig folyamatosan csökkent a Záhonyon keresztül, Magyarországra érkező vasúti áru és a térségi cégeket a megszűnés közeli helyzetbe hozta, minthogy néhánnyal ez meg is történt. Két éve elindult egy aktív külgazdasági munka ennek a folyamatnak a megfordítására, amelynek keretében az érintett cégekkel a magyar állam megállapodott, hogy Záhonyon keresztül fogják hozni vasúti áruforgalmukat, amelyet eddig teljesítettek.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a vasúton fuvarozott áruk tekintetében a megbízók legfontosabb elvárása a MEGBÍZHATÓSÁG és a KISZÁMÍTHATÓSÁG! A jelenlegi történet mind a kettőt nullázta!

A MÁV-nak ezen intézkedése az egész térség gazdasági helyzetét sodorta lehetetlen helyzetbe, az elmúlt években felépített üzletek dőlnek össze. Mivel a megrendelő cégek áruellátása veszélybe került, köztük egy „kohó etetése” is, ezért ezen cégeknek azonnal intézkedni kellett az áruellátásuk biztosításának kiszámíthatósága és a megbízhatóság érdekében, kerülő utak kialakítására. Mivel a „javítási munka” sokáig fog tartani – így a volt szovjet térségből, a vasúton hozott árut nem Záhonyon keresztül fogják beléptetni Magyarországra.

Ha egy ilyen intézkedést, így meg lehet hozni most, akkor a jövőben is előfordulhatnak hasonló esetek. Ennek nagyon rossz az üzeneti értéke a gazdaság felé! A gazdasági szereplők fenyegetetten érzik magukat és más megoldásokat keresnek, kerülni fogják Záhony térségét. Több, a térségben levő, most előkészületi/kivitelezési fázisban levő logisztikai/intermodális fuvarozáshoz köthető fejlesztést ellehetetlenítenek az ilyen döntések, Magyarország számára súlyos gazdasági károkat fognak okozni, jelentős lehetőségeket fogunk elveszíteni.

Tisztelt Miniszter Úr!

Szeretnénk kérni Öntől, hogy soron kívül intézkedjen a MÁV-nál, hogy a Záhony térségében felderített, a vasúti infrastruktúrát érintő hibákat minél hamarabb ki tudják javítani és hogy a jövőben ne fordulhasson elő, a gazdaságot megakasztó, jelentős károkat okozó, hasonló intézkedés.

Amennyiben valamiben tudjuk az Önök munkáját támogatni, a megoldás gyorsítása érdekében kérem jelezzék!