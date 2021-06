Már nem csak élelmiszereket rendelünk házhoz

A világjárvány a fogyasztói tendenciákban is érezteti hatását, ezt jól mutatja, hogy az idei, márciusi lezárást követően a házhoz szállítások száma több mint a duplájára nőtt a megelőző időszakhoz képest.

A DoDo, a mesterséges intelligencián alapuló házhoz szállítási megoldásokat kínáló cseh startup a járványkorlátozásokkal és az e-kereskedelem fellendülésével fémjelzett időszakban kezdte meg hazai működését. Az elmúlt egy év összesített adatai alapján a vállalat bemutatja a legérdekesebb magyarországi házhoz szállítási trendeket és statisztikákat.

A weben keresztül rendelt élelmiszerek közül az ásványvizek, a zöldségek, a tej, az üdítők és a tartós élelmiszerek voltak a legnépszerűbbek.

A hétvégén leadott rendelések során a zöldségfélék és a húskészítmények voltak inkább kelendőek, míg hétköznapokon fagyasztott, előfőzött vagy félkész élelmiszereket rendeltek a fogyasztók, ami az otthoni munkavégzés elterjedésével magyarázható.

A rendelések számát tekintve a szerda számított a legforgalmasabb napnak, átlagosan 100 százalékkal több megrendelést adtak le a vásárlók ezeken a napokon, mint vasárnaponként, ami a hét legkevésbé aktív napjának bizonyult. A fogyasztók egyre nagyobb mennyiségben rendelnek tartós termékeket, ezt jól mutatja, hogy a vállalat egy-egy alkalommal 96 palack ásványvizet, illetve 80 kilogrammnyi állateledelt és macskaalmot is házhoz szállított.

Tavaly márciusban, a korlátozások első pár napjában negyedével nőtt az online megrendelések száma.

Az első lezárás alkalmával azt tapasztaltuk, hogy az emberek pánikszerű vásárlásba kezdtek. Az olyan tartós élelmiszerek, mint a liszt, az olaj és a konzervek, nagyon népszerűek voltak, és sokan rendkívül nagy mennyiséget halmoztak fel ezekből a termékekből. A házhoz szállítások ebben az időszakban mind mennyiségükben, mind gyakoriságukban megduplázódtak.

– mondta Sáfár Károly, a vállalat képviselője.

A második és a harmadik lezárás során már más tendenciákat tapasztaltunk. A rendelt mennyiségek nem voltak kiugróan magasak, azonban a rendelési gyakoriság jelentősen emelkedett.

Az ünnepek idején is megugrott a házhoz rendelések száma. Karácsony előtt egy négynapos csúcs volt megfigyelhető, a megrendelések száma hozzávetőlegesen harmadával nőtt. A húsvét előtti rendelésszám 12 százalékos megugrása nem volt kiemelkedő, ebben az időszakban többen részesítették előnyben az élelmiszerüzletekben történő vásárlást.

Korábban kevésbé volt jellemző, hogy az élelmiszereken túl egyéb termékekhez is akár aznapi házhoz szállítással hozzájuthattak volna a fogyasztók, de a korlátozások hatására ez az igény is egyre erőteljesebbé vált. A fogyasztók már nemcsak az élelmiszerek, hanem bármely más termék online megvásárlására és minél gyorsabb kiszállítási lehetőségére is igényt tartanak.