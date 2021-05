A Deliveroo és az Uber Eats ellen is pereskednek a haknizások miatt

Kilencven napjuk maradt a spanyol futárcégeknek arra, hogy alkalmazottként felvegyék az eddigiekben szerződéses vállalkozóként dolgozó munkavállalóikat. A törvény az elsők egyike amik a hakni gazdaság szabályozását célozzák – írja a Reuters.

A hakni gazdaság főleg a rugalmas, gyakran online alapú munkavégzésre alapuló szelete a gazdaságnak, ahol a cégek előszeretettel foglalkoztatnak független vállalkozókat és szabadúszókat, elkerülve a teljes munkaidővel járó szabályokat.

A rendelet, melyet a szakszervezetek és az üzleti csoportok is elfogadnak több ezer futár jogi helyzetét igyekszik tisztázni a spanyol legfelsőbb bíróság tavalyi döntését követően, mely szerint a cégeknek be kell őket alkalmazottként jelenteniük.

A munkások jogaival kapcsolatos kérdések a hakni gazdaságban az egész világon élénk vitát vált ki. Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt nyitott meg az uniós szintű szabályozásban.

Spanyolország a legfelsőbb bíróság döntését követően ennek elébe ment, hiszen számos cég nem kívánt a bíróság döntésének engedelmeskedni, arra hivatkozva, hogy az ő üzleti modelljük különbözik az ítéletben érintett Glovoétól.

A szektorban tevékenykedő multik, mint a Deliveroo vagy az Uber Eats ellen több országban számos per van folyamatban.

Az új szabályozás ugyan megnehezíti a szabadúszó futárok alkalmazását, több futárszervezet és munkaügyi szakértő szerint nem teljesen oldja meg a problémát, ami újabb bírósági ügyekhez vezethet a jövőben.

A legtöbb házhoz szállító cég mindenesetre már készül a változásokra, a Take Away spanyol leányvállalata a Just-Eat már fel is vett több dolgozót, míg a Glovo munkaerő kölcsönző cégeken keresztül alkalmazza futárait.