Sorban állás várható a szervizeknél

Az utóbbi egy héten már 60-70 százalékos telítettséggel dolgoztak az autószervizek. Egyelőre kisebb a forgalom, mint 2019 azonos időszakában, a tavaly tapasztaltnál viszont többen cserélnek gumit az autójukon.

Már március közepén elindult a tavaszi abroncscsere-időszak, de a nagy forgalom és a tömeges átszerelés még várat magára. Általában a flották cserélik leghamarabb, ütemezetten az abroncsokat, és a tudatos fogyasztók, akik el akarják kerülni a nagy sort.

Két hete tart az abroncscsere időszaka, de egyelőre csak takaréklángon megy, a korlátozások is visszavették az átszerelési kedvet. Még nincs elkésve senki, főleg, hogy a fél országban a napokban ráadásul havazott. A jövő héten indulhat a cserehullám, sorban állásra is lehet számítani

– mondta a Világgazdaságnak Márkus Tibor, a Marso Kft. kereskedelmi igazgatója. Pollák Péter, az Abroncs Kereskedőház Kft. vezérigazgató-helyettese is hasonló tendenciákról számolt be lapunk érdeklődésére, elmondása szerint

már egy hete 60-70 százalékos telítettség felett dolgoznak a szervizek. Kisebb a forgalom, mint 2019 azonos időszakában, a tavalyinál viszont valamivel jobb a helyzet, mivel egész nap nyitva lehetnek a szervizek.

A január–februári időszakban 6,5 százalékkal kevesebb nyári és 45 százalékkal kevesebb téli gumi érkezett az országba. Az utóbbinál azért ilyen nagy a visszaesés Márkus Tibor szerint, mert nem mentek az emberek síelni, és elmaradt a több hullámban bekövetkező téli abroncsvásár. Egyedül a négy évszakos abroncsok esetében figyelhető meg növekedés, ezzel folytatódik az évek óta tartó tendencia. Az idei első két hónapban 57 százalékos volt a bővülés, de az összes abroncsra vetítve még így is csak 8 százalékos a négy évszakosok piaci részesedése.

Már április elején jelentős, 5-8 százalékos áremelkedésre lehet számítani a piacon, egyes termékek esetében akár 20 százalék körüli is lehet a drágulás mértéke.

Sok viszonteladó már márciusban nagyobb tételben vásárolt, emiatt áprilisban várhatóan kevesebb abroncs érkezik az országba. Pollák Péter kifejtette, hogy a drágulásért egyrészt az árfolyam okolható, másrészt a gyártói költségek emelkedése, amelyet főként a tengeri fuvarozásban kialakult konténerválság okoz. A legtöbb gyártó arra is figyelmeztet, hogy globális termékhiány lehetséges, szintén a szállítási problémák miatt. Sok európai piaci szereplő Ázsiába helyezte át a termelését, de még ha a gyártás Európában van is, az alapanyagok zöme a Távol-Keletről érkezik, az alapanyagszűke miatt pedig még csökkenő kereslet mellett is kialakulhat termékhiány. Ezt nem feltétlenül érzékelik majd a fogyasztók, hiszen a kereskedők több márkával dolgoznak együtt, így ha kisebb csúszásokkal is, de valószínűleg ki tudják szolgálni a vásárlókat.

Az online értékesítési csatornák használata ugrásszerűen megnőtt, minden évben volt 1-2 százalékos növekedés, a járvány előtt a vásárlások 17-18 százaléka valósult meg online, most viszont már a 22-23 százaléka. Jelentős piaci előnyhöz jutnak azok a cégek, amelyek online is értékesítenek. Összességében a tavalyi évhez hasonló forgalom várható idén is az abroncspiacon, ez azonban függ a nyári turizmus volumenétől, a használtautó-piac alakulásától és a gazdaság újraindításától.