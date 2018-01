Tarolnak a szupertévék a CES-en

Eddig egyértelműen a tévégyártók szállították az igazi meglepetéseket a CES-en, az LG feltekerhető eszköze és a Samsung moduláris készüléke egészen új lehetőségeket ígér a tévézésben.

Elképesztő újdonságokkal érkeztek a CES-re (Consumer Electronics Show) a legnagyobb tévégyártók, a Las Vegas-i kiállításról szóló beszámolókat egyelőre ezek a cégek uralják. Az LG már napokkal a rendezvény előtt felhívta magára a figyelmet a 88 hüvelykes, 8K felbontású OLED-tévéjével, azonban a CES-en egy olyan készülékkel lepte meg a piacot, amire kevesen számítottak. A 65 hüvelykes, 4K felbontásra képes televíziót úgy alakították ki, hogy fel lehet tekerni, mint például egy posztert vagy nagyobb méretű hírlapot. A koncepció lényege, hogy amikor nincs használatban a tévé, akkor a hozzá tartozó tárolóban van, és gombnyomásra lehet előhívni, majd ismét eltüntetni. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor és mennyiért lesz kapható az LG fejlesztése, de mindenképpen izgalmas irányba viheti el a televíziók fejlesztését.

Érdekes megoldással állt elő a Samsung is, a világ első 146 hüvelykes képátlójú, moduláris MicroLED-tévéjét mutatta be. Az eszköz a The Wall (A Fal) nevet kapta, kijelzője, amely egyike a Samsung legújabb kijelzőtechnológiai innovációinak, a televíziózás jövőjét vetíti előre. A dél-koreai cég koncepciója szerint a tévékészülék – amellett, hogy kiemelkedő vizuális élményt nyújt – az okosotthonok központjaként is funkcionál majd. A MicroLED-technológia hihetetlenül éles képet biztosít bármilyen méret, felbontás vagy forma esetén. A megoldás lényege a mikrométernyi LED-ek használatában rejlik, ezek sokkal kisebbek a manapság alkalmazott LED-eknél, és saját maguk fényforrásaként szolgálnak. Ez azt jelenti, hogy ezeknél a televízióknál nincs szükség színszűrőkre vagy háttérvilágításra, mégis képesek kivételes élményt nyújtani tévénézés közben. Modulalapú, káva nélküli kialakításának köszönhetően a fogyasztók saját igényeik szerint alakíthatják televíziójuk méretét és formáját. A képernyő alkalmazkodik a különböző felhasználási célokhoz, a különféle igényeknek megfelelően akár egy teljes falat lefedő kijelzőként is funkcionálhat.

A Samsung emellett bemutatta az első QLED-tévéjét 8K képminőséggel és mesterséges intelligenciát (AI) használó technológiával, amely a nemzetközi forgalomban elsőként Dél-Koreában és az Egyesült Államokban lesz elérhető 2018 második felétől.

Ahogyan az elmúlt években megszokhattuk, a nagy számítógépgyártók egyre karcsúbb, könnyebb és persze nagyobb teljesítményű eszközökkel érkeznek a CES-re. Idén sem okoztak csalódást, a Dell például bemutatta az első XPS 15 2-in-1 modellt, a legkisebb és legvékonyabb 15,6 hüvelykes kétfunkciós (laptopként és tabletként is használható) készüléket a piacon.

Az eszköz az új, nyolcadik generációs Intel Core processzort kapta, 8 és 16 gigabyte-os memóriával is elérhető, a tárhelyopció pedig 128 gigabyte-tól 1 terabyte-ig terjed. Érintőképernyő, toll és egy innovatív, mágnesesen lebegő billentyűzet tartozik hozzá, a képernyőméret pedig a kreatív szakemberek igényeinek is megfelel. Az új XPS 15 InfinityEdge 4K Ultra HD kijelzőt kapott. A minőségnek persze ára is van, majdnem 1300 dollár az alapár, és konfigurációtól függően ez az összeg még jócskán nőhet. A belezsúfolt hardverhez képest meglepően könnyű, 2,09 kilogrammos a HP Spectre x360 15, amely – ahogyan a neve is utal rá – egy 15,6 hüvelykes átmérőjű kijelzővel ellátott, tabletté alakítható laptop. Ebbe az eszközbe is nyolcadik generációs Intel Core processzorok kerültek, és grafikus kártyától függően 12 vagy akár 13,5 óra is lehet az üzemideje egy feltöltéssel. Van olyan verzió, amelynél gyorstöltéssel fél óra alatt 50 százalékos töltöttséget lehet elérni.

A riválisokhoz hasonlóan a Lenovo is széles számítógép-kínálattal jelent meg a CES-en, a legizgalmasabb talán a HDR képmegjelenítési képességgel ellátott ThinkPad X1 és Yoga X1, amelyek közül az előbbi a gyártó szerint a világ legkönnyebb laptopja, mindössze 1,13 kilogrammos.

A Lenovo azonban valószínűleg nem a számítógépeket, hanem a Mirage Solo nevű, okostelefon nélkül használható virtuálisvalóság (VR)-eszközét szánta az igazi nagy dobásnak az idei CES-en. A társaság készüléke 449 dollárba kerül majd, és a második negyedévben kezdik forgalmazni. Ez egyébként meglehetősen magas árnak tűnik még egy önállóan használható VR-sisakhoz képest is, de a Google Daydream platformot használó eszközzel olyan lehetőségekhez jutnak a felhasználók, amelyeket egyelőre csak nagyon kevés hasonló berendezéssel élhetnek át. A Mirage Solóba épített szenzorok segítségével akár mozoghatunk is a virtuális világban, igaz, mindössze nagyjából másfél méteres átmérőjű körben. Az eszköz a Qualcomm Snapdragon 835-ös csipet kapta, 4 gigabyte RAM-mal és 64 gigabyte-nyi tárhellyel rendelkezik, ez utóbbi microSD kártyával bővíthető. A megjelenítésről egy 5,5 hüvelykes LCD-monitor gondoskodik, és a helyszíni beszámolók alapján mind a mozgásérzékelők, mind a képi élmény meglehetősen jó. A gyártó közlése szerint egy feltöltéssel hét órát bír az eszköz, bár egyfolytában túl hosszú ideig valószínűleg nem használják majd a tulajdonosai, ugyanis viszonylag nehéz, 645 grammos.

A HTC is elvitte legújabb VR-készülékét a CES-re, a Vive Pro már OLED-kijelzővel rendelkezik, ráadásul 2880 x 1600 pixeles a felbontása. Emellett a cég nagyon odafigyelt arra is, hogy ne csak a látvány, hanem a hang is tökéletes legyen. Az új készülékek bemutatása mellett egy igen fontos bejelentés is elhangzott: Hugo Barra, a Facebook VR-fejlesztésekért felelős alelnöke a Qualcomm sajtótájékoztatóján közölte, hogy a cég új eszközét, az Oculus Gót a Xiaomi gyártja majd. A rendkívül kedvező ár-érték arányú okostelefonjairól ismert gyártó egy kimondottan a kínai piacra szánt változatot is készít majd Mi VR Standalone néven. Az Oculus Go a Lenovo Mirage Solóhoz hasonlóan önmagában is használható, vagyis se számítógép, se okostelefon nem kell hozzá. Tavaly októberben érkezett az első hír a Facebook új készülékéről, de azt továbbra sem lehet tudni, hogy mikor kerül az üzletekbe.