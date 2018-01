Terepszemlét tart az Amazon

Ötmilliárd dolláros beruházás és 50 ezer munkahely a tét. Még húsz város van versenyben az Amazon keleti parti központjáért. A győztes azonban rá is fázhat, ha túl sok kedvezményt ad.

Az eredeti 238 helyett már csak 20 város van versenyben az évtized egyik legnagyobb amerikai beruházásáért, az Amazon e-kereskedelmi óriás második székhelyéért. A nyugati parti Seattle-ben lévő főhadiszállásán több mint 40 ezer főt foglalkoztató Amazon dinamikus terjeszkedési stratégiát folytat, s ennek a kiszolgálásához van szükség egy újabb gigantikus központ felépítésére. Az alaphangon 5 milliárd dollárosra tervezett beruházást 50 ezer Amazon-dolgozó elhelyezésére méretezik.

A szűkített listát nézve szinte biztosra vehető, hogy az új központ a keleti parton épül majd meg, ott a legészakabbi jelentkező Bostontól a napsütötte Miamiig tizenegy város – köztük New York és Washington – és körzete érez kedvet az Amazon befogadásához, míg nyugaton csak Los Angeles maradt versenyben. Atlanta, Chicago és Denver a kitűnő közlekedési infrastruktúrájával és földrajzi adottságaival szintén alkalmas lenne a központi elosztó bázis szerepére. Ahogy a kanadai Toronto is, amely kakukktojásként szerepel a listán, s esélyeit gyengíti az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) jövője körüli bizonytalanság. Donald Trump elnöknek ugyanis meggyőződése, hogy mind Kanada, mind Mexikó csak kihasználja az Egyesült Államokat, s ezért a vámmentes zóna fenntartásának nincsen értelme.

Győztest az év második felében hirdetnek, addig elemzik a lehetőségeket, és tárgyalnak a befogadó városok vezetőivel a járulékos ösztönzőkről, a rendelkezésre álló munkaerőről.

Sok pénzt hoz, ezért kemény feltételeket szabhat az Amazon, de a CBS által idézett civil szervezetek szerint a győztesnek sem lehet felhőtlen az öröme, ha aránytalanul nagy kedvezményekkel csábítja magához a céget. Adhat mentességet az ingatlanadó és a forgalom után fizetendő adó alól, de akkor ezt minden más jelentkező számára is biztosítania kell az esélyegyenlőség jegyében. Azt is figyelembe kell venni, hogy az Amazon-központ és dolgozóinak kiszolgálása a város számára is nagy megterhelést jelent, hiszen az oktatástól kezdve az egészségügyön át a rendészetig mindent bővíteni kell, nem is beszélve az úthálózatról és az infrastruktúra többi eleméről. Mindent beszámítva többe kerülhet a leves, mint a hús – intenek óva a gigaberuházás ellenzői.