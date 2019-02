A first minute az új last minute

A korábbi években nem tapasztalt sorok állnak az utazási irodák előtt – több cég a nyaralási ajánlatainak felét már előfoglalásban értékesítette. A hazai utazók értékelik a szélesebb kínálatot és a nagyobb kedvezményeket, az egy főre jutó átlagköltés átlépte a 200 ezer forintot.

A korábbi években nem tapasztalt módon az elmúlt napokban sorok álltak az utazási irodák bevásárlóközpontokban lévő irodái előtt, és a ma kezdődő Utazás kiállításon is látogatói rekordra számítanak.

A nyugat-európai piaci trendek hatására az utóbbi években nagyon megváltoztak az előfoglalási feltételek, ezért egyre hangsúlyosabb teret kapnak a first minute kedvezmények – mondta el a Világgazdaságnak Hajducsi Tamás, a Kartago Tours marketingigazgatója. A mediterrán és észak-afrikai üdülőhelyeken hamar elfogynak a legjobb és legkeresettebb szállodakapacitások, a tour operátorok és az utasok közös érdeke, hogy az előfoglalási szezonban minél nagyobb arányban értékesítsék az utakat.

Egyre többen ismerik fel, hogy érdemes minél korábban, az előfoglalási időszakban lefoglalniuk a nyaralásukat.

Az árak ilyenkor a legkedvezőbbek, ráadásul a szálloda- és szobatípus-választék is ekkor a legnagyobb, tehát nagyobb eséllyel választhatja ki mindenki az igényeihez leginkább igazodó ajánlatot – tette hozzá Békefi Veronika, a Neckermann ügyvezető igazgatója. Mint mondta, az idei előfoglalási kampány eredményei alapján optimisták, hiszen idén az előfoglalók aránya már megközelíti az 50 százalékot.

Molnár Anita, az IBUSZ kommunikációs menedzsere szerint a változásban annak is szerepe van, hogy az utazók ismét bizalommal fordulnak az utazási irodákhoz. Ennek egyik oka a szervezett utazás nyújtotta biztonság, s persze az is, hogy az irodák a nagy kapacitáslekötések miatt számottevő árelőnyt kapnak az egyéni szervezéssel szemben. Az IBUSZ-nál a nyári utak értékesítésénél szintén átlépték az 50 százalékos határt. A Fehérvár Travelnél a programfüzet megjelenését követő harminc nap alatt értékesítik a kapacitások mintegy 70 százalékát, sok csoportuknál már most várólistát kellett nyitni – mondta Varga László értékesítési vezető.

Ilyen körülmények között aligha érdemes a last minute időszakra várni.

Békefi Veronika szerint a hazai utazók egyre inkább megértik, hogy minél korábban foglalnak, annál jobb árat és jobb ár-érték arányú utat kaphatnak az előfoglalási kedvezményekkel, és nagyobb kínálatból választhatnak. A legkeresettebb, jó ár-érték arányú, minőségi szálláshelyek a last minute időszakra teljesen megtelnek, tehát a kínálat, ha árban nem is, minőségben mindenképp gyengébb lesz, mint a korábbi években – osztotta meg vélekedését Hajducsi Tamás.

Az utazási irodák tapasztalatai szerint nemcsak az utazást tervezők száma, hanem az utazásra szánt keret is folyamatosan emelkedik. A foglalásokat figyelembe véve, a törzsutasok átlagosan 200-230 ezer forintot költenek fejenként nyaralásukra az IBUSZ-nál. Molnár Anita azt is hozzátette, hogy az utazásra szánt keret függ az úti céltól (annak népszerűségétől is) és az ott igénybe vehető szolgáltatásoktól. Békefi Veronika szerint is érezhető, hogy többen akarnak és fognak utazni, mint az elmúlt években.

A teljes cikk a csütörtöki Világgazdaságban olvasható