A járvány Európa-szerte elfújta a fesztiválokat

A fesztiválok és az élő zenés koncertek elmaradásával válságba került a zeneipar, hiszen ezek az események a zenészek bevételeinek 75 százalékát tették ki a koronavírus-járvány kitörése előtti időkben. A korlátozások nemcsak a zenészeket, hanem a háttérben dolgozókat – például a hangmérnököket, a világosítókat és a technikusokat – is embert próbálóan nehéz helyzetbe hozták.

A koncertek elmaradása miatt a Live Nation globális koncertszervező forgalmának a 98 százalékától esett el az idei második negyedévben.

A cég 74 millió dollár bevétel mellett 588 millió dollár veszteséget könyvelt el, ami hatalmas zuhanás a tavalyi hasonló időszak 176 millió dolláros nyereségéhez képest. Európában mindössze 131 koncertet tartottak meg áprilistól júniusig. Ez 3309 koncerttel kevesebb a 2019-es adatnál.

A nemzetközi zenei piacon vezető cég áprilisban 10 millió dolláros segélycsomagot jelentett be, amellyel támogatta a szektor munka nélkül maradt dolgozóit, de a járvány második hullámának megérkezésekor már azt közölte, hogy alkalmazottainak ötödét kénytelen elbocsátani.

Bár a szektor az élő események mihamarabbi újraindítását sürgeti, a pandémia második hulláma kérdésessé teszi a nagy létszámú zenei rendezvények megtartását, és a zeneiparnak vélhetően további bevételkiesése lesz. A Live Nation 2021-re négyezer koncertre több mint 19 millió jegyet értékesített már, ám ezeknek a koncerteknek a megtartását is befolyásolja, hogy milyen megoldást sikerül találni a koronavírus-fertőződés kockázatának csökkentésére. Ezért a koncertszervező szeptember elejére a düsseldorfi arénába „Give live a chance!” szlogennel szervezett egy teszt jellegű, hétezer fős koncertet, amely a pandémia indulása óta tartó időszak legnagyobb létszámú élő zenés eseménye lett volna. Bár az aréna befogadóképességének mindössze a 10 százalékát töltötték volna meg a résztvevők, a szeptemberi koronavírus-fertőzéses esetszámok növekedése miatt az eseményt elhalasztották a szervezők. Habár a nagy létszámú koncertek megtartása Angliában sincs engedélyezve, kevés résztvevővel már augusztus közepe óta tartanak fellépéseket Newcastle-ben, ahol a távolságtartás szabályait sikerrel alkalmazzák. Mindössze ötszáz különálló platformon követhetik a koncertet a résztvevők, ahol az egy háztartásban élő személyek kaphatnak helyet. Megoldást nem, de valamiféle alternatívát nyújthatnak a szerenádkoncertek, autós koncertek és a virtuális koncertek is. A Spotify is segíti az élő közvetítések népszerűsítését, a zeneközvetítő az új kezdeményezésével világszerte a közelgő virtuális eseményeket reklámozza a felhasználóknak.

A globális élőzene-piac korábban 28,8 milliárd dollár idei bevételre számított.

A piaci szereplők most folyamatosan konzultálnak a lehetséges megoldásokról, például a szeptemberi virtuális International Festival Forum vagy a budapesti Power of Live Events rendezvény kínált erre alkalmat. A szakma egyöntetű véleménye, hogy állami támogatásra van szükség.

Németországban szeptember ele­jén hirdették ki: a Restart Culture támogatási programban a fesztivál- és koncertszervezők 80 millió eurós támogatáshoz jutnak. Bár a németeknél novemberig betiltották az élő zenés rendezvényeket, a koncertszervezők 75 ezer és 800 ezer euró közötti támogatásban részesülhetnek a 2021. augusztus végéig rendezendő események költségeinek a fedezésére, a fesztiválszervezők pedig 250 ezer eurós támogatásra számíthatnak. A támogatások pontos összegét a koncertszervezők a 2017 és 2019 közötti átlagos látogatószám és a német élő zenés koncertbevételek alapján számítják ki.

Hollandiában az áprilisban bejelentett 300 millió eurós támogatási csomag után augusztusban további 482 millió eurót különített el a kormány a kulturális szférának.

A kormány 150 millió eurót szán kifejezetten koncerthelyszínek és színházak számára. A hollandok nagyvonalúak az élő zenés rendezvények támogatásában: 62 millió eurót különítettek el erre. Az ország hatvan fesztiválja a következő években hozzájárulást kap a szervezési költségekhez. Az Eurosonic Noorderslaag például 2021 és 2024 között 75 ezer eurót kap minden esemény megrendezésére, az Into the Great Wide Open pedig 100 ezer euróra számíthat eseményenként.

Angliában a napokban tüntettek a zeneiparnak biztosított bértámogatási rendszer meghosszabbításáért.

Bár az élő eseményeket megfelelő távolságtartás mellett augusztus közepe óta engedélyezték a szigetországban, egyelőre sok szervező visszakozik. Nagy-Britannia júliusban jelentett be egy 1,57 milliárd fontos támogatási programot, amelyben 2,25 millió fontos támogatás jut kifejezetten a zenei helyszíneknek, amelyek szeptember 30-ig részesülhetnek a támogatásban.