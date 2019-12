A legjobbak között a fővárosi karácsonyi vásár

A magyar főváros számos nemzetközi összeállításban elég rangos helyen szerepel, ebben az évben a Ryanair légitársaság választotta be a budapesti karácsonyi vásárt Európa legjobb ünnepi forgatagai közé.

November végén, december elején mind Európa, mind Magyarország nagyobb városaiban megkezdődik a karácsonyi vásári szezon: a főterek megtelnek fabódékkal, forralt bor és sült kolbász illata lengi be az utcákat, kézműves termékeket kínálnak eladásra az árusok.

Hazánkban a legnagyobb karácsonyi vására a fővárosban, a Vörösmarty téren található, ám Budapesten több kisebb ünnepi bazár is várja az érdeklődőket, a vidéki helyszínek mellett. A hazai turisták mellett a külföldi vendégek is szívesen keresik fel hazánk vásárait egy-egy pohár forralt bor erejéig, a Vörösmarty tér pompájára azonban a Ryanair is felhívta a figyelmet.

A nemzetközi légitársaság éves összeállításába Budapest ünnepi vására is felkerült, a Ryanair színes összeállítással és rövid videóval is népszerűsíti az ünnepi piacot.

A gasztronómia a hívószó

A vállalat összeállításában a legnagyobb magyar ünnepi bazárt leginkább a kulináris élvezetek kavalkádjával jellemzik: kiemelik

a kürtőskalácsot

a sült gesztenyét

a sült kolbászt

a forralt bort

a különböző ízű réteseket

a lángost

valamint a sült húsokat is,

mint turistacsalogató elemeket. A Budapestről szóló rövid cikkben felhívják az érdeklődők figyelmét az igényes lézer-showra, a szabadtéri koncertekre, illetve a téren látható balett előadásokra is.

A Ryanair emellett szívesen ajánlja a fővárosi éttermeket is az utazóknak.

Régiós szinten kevés a vetélytárs

A Ryanair összeállításában a hét szomszédunk közül csak két ország vására fért fel még az impozáns listára: a magyarok körében is kedvelt Bécs mellett Kijev került fel a listára.

Érdekesség, hogy a régiós országok közül Lengyelország kifejezetten jól szerepelt, három városukat is ajánlja a légitársaság, mégpedig

Krakkót,

Gdanksot,

és Poznant.

A karácsonyi vásárokban, és nem csak a gazdasági eredményekben teljesít szépen Németország, Magyarország fontos kereskedelmi partnerének több városát is beválasztották a 2019 legszebb karácsonyi vásárai közé, így Nürnberg, Memmingen, Berlin és Köln is büszke lehet a megrendezett vásáraira.

Nem csak a vásár szép Budapesten

A magyar főváros számos ranglistán szerepel igen előkelő helyen, a turistáknak nem csak decemberben érdemes hazánkba látogatnia. A közelmúltban a Fővárosi Állat- és Növénykert került be Európa húsz legjobb állatkertje közé a mértékadó értékelési rendszer, a Sheridan-lista szerint.

A világ összes városa közül pedig Budapest a tizenhatodik legszebb – ezt már a FlightNetwork utazási iroda állítja.

Hazánk fővárosa nem kisebb neveket utasított maga mögé, mint Athén, Bécs vagy Berlin.

Az idei év elején pedig Európa legjobb úti céljává választották a székesfővárost, a European Best Destination (EBD) európai turisztikai szervezet adta át a díjat Budapest képviselőinek.

Budapestet tehát több rangos és szakmai szervezet is kitüntette már elismerésével, amik a számok is igazolnak. A KSH adatai szerint a tavalyi évben ugyanis a GDP-hez a turizmus közvetlen módon 6,8 százalékkal, közvetett úton pedig 10,7 százalékkal járult hozzá.

Borítókép: Kallos Bea