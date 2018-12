A magas árak ellenére hatalmas a kereslet a budapesti karácsonyi vásáron

Az idén húszéves budapesti karácsonyi vásár néhány éve került be a legrangosabb hasonló európai rendezvények mellé. Ma már egy napon említik a bécsi, a prágai, a zágrábi vagy a salzburgi programokkal. Ennek azonban ára van, a kereslet jelentősen meghaladja a kínálatot, és hétvégente egy tűt sem lehet leejteni a tömegben. Lassan, de biztosan növelni kell a helyszín méretét.

A budapesti karácsonyi vásár, amelynek helyszíne a Vörösmarty tér, hivatalos méretét tekintve nem a legnagyobb Európában, ám azzal, hogy a megszervezésébe évekkel ezelőtt bekapcsolódott a Fashion Street és az Erzsébet téri kézművesutca, amely átvezet a Szent István-bazilika előtti vásárhoz, Budapesten lehet a legnagyobb területet bejárni egybefüggő adventi fényfüzér alatt. A két végpont programkínálata (erről érdemes a weben tájékozódni, mert az adventi napokon mindig más-más esemény zajlik) lenyűgöző, és ez az, ami a legjobb vásárok közé emelte a budapestit.

Ám mindennek ára van, méghozzá a tömeg és az árszint jelentős növekedése. A több mint száz standon kínált portékák ára nemigen változott az elmúlt négy évben, ám az italokért és az ételekért egyre többet kérnek. Néhány beszámoló szerint Budapest drágább lett, mint Bécs. A beszerezhető ételek, nassolnivalók ára esetenként sokkal inkább emlékeztet a svájci árakra, mint a kelet-európaiakra. A bazilika előtti kézműves négercsók darabja 500 forint (1,8 frank), vagy egy falatnyi gyömbéres mézeskalács darabja 400 forint (1,4 frank). A Vörösmarty téren a lángos 1500–2500 forint (5–9 frank), a kürtőskalács 1500 forint (5 frank). A legmenőbbnek számító colmari vásárban (a Svájc nyugati határa mellett fekvő francia kisvárosban) ezek az árak magasnak számítanak.

A budapesti vásár italkínálatának ára messze elmarad az uniós vagy a svájci áraktól. Itthon egy négydecis sör 1000 forint, Bécsben 3,8 euró, Svájcban 4,5 frank. A forralt bor decije 800-900 forint, Bécsben messze 3 euró felett van. A kávé is két eurónál több, itthon egy presszó 450 forint. Vagyis ezek az árak az átlagos magyar pénztárcáknak magasak, de közel sem annyira, mint nyugatabbra, sőt, a prágai vásár sem olcsóbb – a sört kivéve.

Ráadásul a kereslet szemmel láthatóan bőven meghaladja a kínálatot, csúcsidőben, vagyis délután öt-hat körül már nem is érdemes helyet keresni a vásárban, mert elviselhetetlenül nagy a tömeg (vagy kora délután, sötétedés előtt, vagy inkább az esti órákban, zárás előtt érdemes kilátogatni). Zömmel orosz ajkúakkal találkozni, de szép számmal vannak amerikaiak és nyugat-európaiak is.

Budapesten kívül is van élet, egyre nagyobb figyelmet kap a győri karácsonyi vásár a belvárosi Széchenyi téren. A helyszín igazán különleges: a barokk épületekkel körbefogott főtér a térség legimpozánsabb produkciójává avatja a vásárt. Osztrákok, szlovákok járnak át ide adventi vásárra, a produkció rangos társasági eseménynek számít. Ráadásul a tömeg sem annyira elviselhetetlen, mint a fővárosban.

Az ország keleti felében is találni igazán hangulatos adventi vásárt. Debrecen (Kossuth tér) az utóbbi néhány évben nagyon sokat költött az év végi látványosságra, s mára az étel- és italkínálat már a fővárosi vásár gasztropiacával vetekszik. Az árusoknál még fellelhető a kínai portéka, de az árukínálat is sokat javult az utóbbi időben. Ez a vásár is csendesebb a budapestinél, de csúcsidőben, főleg a vásár területének elrendezkedése miatt (középen halad át a villamos) bántó a tömeg.

