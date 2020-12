A medúzajelző alkalmazástól kezdve a barangolás szabadságáig ötleteltek

Akadálymentesítés, digitalizáció, fenntarthatóság, valamint kulturális örökség és kreativitás – ezek a jövő vendéglátásának kulcsfogalmai.

Az Európai Unió által először 2018-ban meghirdetett, Az okos turizmus fővárosai című kezdeményezés célja, hogy az innovatív és környezettudatos turizmus terén élen járó városok bemutatásával párbeszédet indítson a kontinensen az iparág jövőjéről, illetve ötleteket adjon az ágazatban tevékenykedő szakembereknek is.

Az elmúlt két évben a kiemelkedő teljesítményeket négy kategóriában vették górcső alá: akadálymentesítés, fenntarthatóság, digitalizálás, valamint kulturális örökség és krea-tivitás. A legjobb gyakorlatok ingyenesen tanulmányozható összefoglalójába pedig egyebek között olyan sikertörténetek kerültek, mint

a karlsruhei újrafelhasználható kávéscsészék vagy a ljubljanai intelligens hulladékgazdálkodás, de nagy port vert fel a finn főváros digitális újítása is, amely nem más, mint hogy a kínai turisták számára kiépítették a kapcsolódás lehetőségét megszokott WeChat mobilalkalmazásukhoz.

A két idei főváros, azaz Málaga és Göteborg, a teljes turisztikai kínálata újratervezéséért kapta meg a kitüntető címet.

Göteborg a digitalizálás és a fenntarthatóság bajnokaként egyszersmind teljesen akadálymentesített is, így minden szempontból felkészült rá, hogy a 21. század egyik vezető idegenforgalmi célpontjává váljon. Svédország második legnagyobb városát a rendkívül erőteljes technológiai megközelítés jellemzi, mind az odalátogatók, mind a helyiek élvezhetik a széles körű 4G-lefedettséget, a jövőorientált közösségi közlekedést, valamint a gépjárműforgalom és az áramszolgáltatás intelligens hálózatát.

A látszólag laza kikötőváros, amelyet zsinórban négyszer választottak meg a világ legfenntarthatóbb turisztikai célállomásává,

úttörő szerepet játszik a károsanyag-kibocsátás csökkentésében is; legtöbb szállodája környezetvédelmi minősítéssel rendelkezik.

A zöldszemlélet a város fesztiváljain is mérvadó, a hatnapos Göteborg-fesztiválon például már keresve sem lehet eldobható csomagolóanyagot találni, a híres Way Out West rendezvényt pedig egyenesen az átlátható klímapolitikának szentelik.

A konkrét fejlesztések közül kiemelhető, hogy Svédország legnépszerűbb vidámparkja, a híres Liseberg nemrég egy virtuális sorban álló alkalmazást fejlesztett ki, míg a Röhsska Múzeumot és a Göteborgi Városi Múzeumot teljeskörűen akadálymentesítették. A természet szerelmesei számára külön programot dolgoztak ki A barangolás szabadsága címmel, amelynek keretében a turisták bejárhatják a régió tagolt szigetvilágát, a nevezetes archipelagot is. Azok a látogatók pedig, akik a helyiek életére kíváncsiak, egy másik újítás nyomán kapcsolatba kerülhetnek a város lakóival, és betekintést nyerhetnek akár a svéd hétköznapokba is.

A másik győztes, a dél-spanyolországi Málaga eközben sikeresen alakult át mediterrán kereskedelmi lerakatból az innováció fellegvárává. A Földközi-tenger partján fekvő településen olyan vívmányokat honosítottak meg, mint

a városi parkok és kertek intelligens öntözőrendszere, a városi zajszint szisztematikus mérséklése, a közterületek LED-es megvilágítása, kerékpárkölcsönző állomások telepítése és bicikliutak építése.

A helyi önkormányzat a legmodernebb technológia segítségével törekszik a látogatói élmény javítására, emellett a városban működő cégeket is innovációra ösztönzi.

Andalúzia fővárosa folyamatosan erősíti kulturális vonzerejét is, az elmúlt húsz évben több mint harminc múzeumot fogadott be – köztük olyan ütős gyűjteményeket is, mint a Málaga Pompidou Center –, amelyek új látnivalókat kínálnak, és a régi épületeket a kultúra és a művészetek vibráló központjaivá varázsolják. Az egyik legeklatánsabb példa a Tabacalera, a valamikori dohánygyár, amely most az Autó- és Divatmúzeumot, valamint egy szentpétervári orosz múzeumi kollekciót lát vendégül. A Tabacalerában található a Spanyol Nemzeti Digitális Adattár is, ahol a kortárs művészek kiterjesztett virtuális valóság megalkotásával járulnak hozzá a városi turizmus sikeréhez. Ráadásul mindez a tengerpartról egy rövid sétával elérhető.

A háromezer éves Málaga Európa egyik legősibb városaként mindent megtesz, hogy vendégei maximálisan megismerhessék a történelmét és a jelenét. Az utazók a mobilra letölthető alkalmazások igénybevételével önállóan végigjárhatják a múzeumok és egyéb attrakciók sokaságát. A QR-kódok beszkennelésével pedig a város kitüntetett pontjain juthatnak különleges információkhoz.

A napsütötte település nyolc tengerparti strandját tette használhatóvá a mozgássérültek számára, kettőt pedig világtalanokat segítő berendezésekkel láttak el.

Létrehoztak egy olyan weboldalt és applikációt is, amely tájékoztat a strandok telítettségéről, a hullámok magasságáról, illetve a medúzák jelenlétéről is. A helyben autót bérlő vendégeket pedig különleges érzékelők vezetik az üres parkolóhelyekhez.