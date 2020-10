A szálláshelyi forgalom felét vitte el idén a járvány

Egyharmaddal kevesebb vendégéjszakát, és ugyanilyen mértékű bevételkiesést írhatnak a koronavírus-járvány számlájára augusztusban a kereskedelmi szálláshelyeken. Az éves forgalomkiesés 51 százalékos mértékű.

Az év első nyolc hónapjában 51 százalékot tesz ki a teljes bevételkiesés, miután a kereskedelmi szálláshelyek január és augusztus között 183 milliárd forint bevételt értek el 11 millió vendégéjszaka révén.

A külföldi vendégek 69, a belföldiek 35 százalékkal kevesebb vendégéjszakát töltöttek el idén.

A KSH szerdai gyorsjelentése szerint augusztusban 33 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken a koronavírus okozta járvány hatására a külföldi vendégek által a szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 71 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest.

A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma mindeközben 2,1 százalékkal mérséklődött. Augusztusban az összes vendégéjszaka 81 százalékát a belföldi vendégek töltötték el.

A kereskedelmi szálláshelyek folyó áron számolt összes bruttó árbevétele 183 milliárd forint lett, ami 33 százalékkal kevesebb, mint tavaly augusztusban.

A belföldivendég-forgalom júniusban kezdődött előző hónaphoz viszonyított dinamikus növekedése augusztusban is folytatódott, viszont még augusztusban is az előző évi bázis alatt maradt, a belföldi vendégek száma 1,4 százalékkal, a vendégéjszakáké 2,1 százalékkal volt kevesebb. Már nem csak a panziókban, hanem a szállodákban és a kempingekben is nőtt viszont a belföldi vendégéjszakák száma. A belföldi vendégforgalom 60 százaléka a szállodákhoz kötődik, miközben a panziókban 13, a kempingekben 15 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak. A legnépszerűbb turisztikai régió a Balaton volt.