A szállodák és vendéglátók pünkösd előtt nem számíthatnak újranyitásra

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke körlevelet küldött ki kedden, melyben jelezte, hogy szállodáknak és a vendéglátóiparnak fel kell készülnie arra, hogy a járványügyi korlátozások akár pünkösdig érvényben maradhatnak.

A Világgazdaság szerkesztőségének birtokába került levél kiemeli:

a kormányzati kommunikáció és a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint a jelenleg érvényben lévő korlátozások valószínűleg pünkösdig fennmaradnak.

Az MSZÉSZ elnöke a körlevélben arról is írt, hogy tudják és jelezték is a döntéshozóknak, hogy ez az időszak még a mostani támogatások emelésével is nagyon nehéz lesz.

Flesch megjegyezte, hogy a zárva tartó szállodák is költségekkel járnak, és a szakképzett munkaerő megtartása is költséges.

Finanszírozni, több hónapnyi bevétel nélkül: lehetetlen.

Az állami támogatásokkal is csak a károk enyhítése a cél, teljes segítséget ezek sem jelentenek. Mindent megteszünk azért, hogy mielőbb nyithassanak a hotelek, de sajnos ez egyértelműen az átoltottság és a napi új esetszám függvénye lesz

– olvasható az üzenetben. Kiderült: tovább tárgyalnának az állami segítségről, ezért Guller Zoltánnak, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójának elküldték a kéréseiket:

a bértámogatást emeljék meg 50 százalékról 75 százalékra,

legyen teljes járulékkedvezmény, hogy a dolgozók nettó bére növekedjen,

a tavalyi évben realizálódott havi felszolgálási díjat számítsák be a bértámogatásba,

a támogatásokat tartsák fenn a teljes újranyitásig és az azt követő három hónapban is,

az építményadót töröljék el erre az évre,

a turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedését hosszabbítsák meg 2021 végéig.

Nehezen elképzelhető, hogy május előtt nyitás lesz. De nemcsak itthon, hanem Európa többi országában is, hiszen az átoltottság és a járvánnyal kapcsolatos adatok azt mutatják, hogy még egy darabig fennmaradnak a korlátozások

– mondta el a körlevél hatására Flesch Tamás a 24.hu-nak.