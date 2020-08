A SZÉP-kártya is bizonyítja a drágulást

A szálláshelyeken az elmúlt évinél átlagosan 20-70 százalékkal többet fizetnek a hazai SZÉP-kártyások, ez az adat részben visszaigazolja azokat a híreket, amelyek szerint a balatoni településeken egekbe szöktek a szálláshelyek árai.

A koronavírus-járvány miatt idén valóban a Balaton helyettesíti a legtöbb családnak az adriai nyaralást, ám egyre több panaszt hallani arról, hogy alaposan megdrágult az élet a magyar tenger partján. Elsősorban a szállásárak szöktek az egekbe. A híreket a hazai SZÉP-kártya-kibocsátók adatai is visszaigazolják, még akkor is, ha az egyes sajtóhírekben szereplő, esetenként több száz százalékos balatoni áremelkedések értelemszerűen nem jelennek meg az országos átlagot mutató statisztikákban.

Az OTP-nél arról tájékoztatták a Világgazdaságot, hogy a 2019 első félévi, átlagosan 26 531 forintnál idén júliusban több mint 70 százalékkal többet, 37 340 forintot fizettek átlagosan a szállászsebből a SZÉP-kártya-tulajdonosok, míg a K&H-nál a szálláshelyzsebből történő költések átlagos összege a tavaly június–júliusi 28 ezer forintról idén ugyanebben az időszakban 20 százalékkal, 33 ezer forintra emelkedett. A vendéglátászseb esetében a K&H 25 százalékos emelkedést mért éves összevetésben a nyári hónapokban, az egy étkezésre jutó összeg náluk 3300 forintról 4100 forintra emelkedett. Az OTP-nél 40 százalékos növekedést mértek, az átlagos kosárérték 3183 forintra nőtt. Ugyanakkor az OTP-nél azt is hozzátették, hogy ez az árpálya az ételrendelések megemelkedésének is köszönhető. A szabadidő-alszámlán is nőtt az egy tranzakcióra jutó érték, 26 százalékkal.

A drágulást a Pénzcentrumnak nyilatkozó Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke is elismerte, hozzátéve, hogy a jelenség főleg a Balatonnál volt hatalmas mértékű, más helyeken nem mértek nagyobb emelkedést, még a fürdővárosokban sem. Ő maga a drágulás arányát 20 százalékosra tette.

