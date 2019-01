Az idén is folytatódhat az online utazási irodák lendületes növekedése

Bár Magyarországon ma még kevés olyan utazási iroda működik, amelyen keresztül teljes utazási csomagot vásárolhatunk online, az utazás az egyik legnépszerűbb termékkategória az e-kereskedelemben, és a harmadik legnépszerűbb az interneten gazdát cserélő „áruk” közül.

A világ repülőjegyeinek 75 százalékát már online értékesítik, ezért a teljes csomagokat kínáló utazási irodák is jelentős növekedésre számítanak a következő években.

A kelet-közép-európai régióban egyre erősödik az online utazási irodák piaci helyzete, elsősorban azok a cégek lesznek hosszú távon is sikeresek, amelyek egyedi üzleti modellel rendelkeznek, rugalmasak, ügyfélcentrikusak és képesek kielégíteni az ügyfelek egyéni kívánságait is, legyen szó nászutasszoba biztosításáról vagy épp a hotelbe történő tortarendelésről – fogalmazott Egry Zoltán, a Focitour.hu szakértője.

Fontos kritérium az irodákkal szemben a nonstop elérhetőség mind a szervezés, mind pedig az utazás során. Lényeges szempont az is, hogy az utasok a kiegészítő programok során is egyéni élményben részesüljenek – sportutak esetében ilyenek lehetnek például a helyi látnivalók vagy az igen népszerű stadiontúrák.

A magyar piacra jellemző, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az amerikai futball, a kosárlabda és a jégkorong tengerentúli profi­ligáinak mérkőzéseire. Egry Zoltán kiemelte, hogy az érdeklődők tavaly százas nagyságrendben utaztak velük az Egyesült Államokba NFL-, NBA- és NHL-meccsekre.

Mivel fokozódott a kereslet, a kínálatot is bővítették, immár három NHL-találkozót tartalmazó utakat is szerveznek New Yorkba és Kaliforniába, amit további NBA- vagy NFL-összecsapásokkal is meg lehet spékelni.

A szakértő kitért arra is, hogy amióta a külföldi befektetők pumpálják a pénzt Olaszországban a futballklubok újjáépítésébe, és játékosvásárlásokkal tornásszák feljebb a Serie A minőségét, a magyar sportturisták körében is érzékelhetően nő az első osztályú olasz bajnokság meccseinek népszerűsége. A Juventusra például lényegesen többen kíváncsiak, amióta Cristiano Ronaldo a Real Madridnak búcsút intve Torinóba igazolt. Egry szerint, bár tizenöt-húsz évvel ezelőtt is hatalmas nevek szerepeltek az olasz ligában, a hangsúly azóta áthelyeződött a spanyol focira. Manapság az angol bajnokság a legvonzóbb, de a mostani trendek mentén a Serie A újra meghatározó piac lehet az utaztatás szempontjából is.

A teljes cikk a a Világgazdaság keddi számában olvasható