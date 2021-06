Mediterrán hangulat a történelmi városban

Székesfehérvár vendégforgalmában nagyon jelentős szeletet képviselnek az egynapos látogatók, a kirándulók, vagy csupán az átutazók is. Őket szeretnénk rábírni a hosszabb tartózkodásra, mert bőven van miért maradni

– mondta el a VG megkeresésére F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Megújult stratégia

A turisztikai szakemberek hasznosan töltötték a pandémia alatti időszakot is, és gőzerővel készültek az újranyitásra. Teljesen megújult a Tourinform iroda, a Kisfaludy Fejlesztési Program vissza nem térítendő támogatásának köszönhetően. A projekt tavaly november elsején indult és idén február 28-án zárult.

Az arculati megújulás mellett gyereksarokkal és csomagmegőrző szekrénnyel is bővültek – ismertette.

Szolgáltatásfejlesztésünk fókuszában a családbarát-, a hozzáférhető- és a digitális turizmus áll

– emelte ki a főbb szempontokat.

Tevékenységük során még inkább előtérbe került az értékesítési szemlélet.

Idegenvezetést és programcsomagokat ajánlanak, továbbá egy szuvenír boltot is kialakítottak, amelyben helyi termékeket kínálnak és jegyirodát is működtetnek.

A hosszabb tartózkodás érdekében májusban kampányt indítottak Nyiss Fehérvárra! címmel, amelyben digitális kedvezménykártyát kínálnak a szállóvendégeknek már egy éjszakától.

A hagyományok újjáélednek

A város kulturális és szabadidős vonzerői az elmúlt évtizedben hatalmas fejlődésen mentek keresztül, megújult a teljes történelmi belváros, több kulturális intézmény született, mint a már jól ismert Vörösmarty Színház mellett az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a kortárs Székesfehérvári Balettszínház. Készülőben van az Árpád-ház program keretében a Nemzeti Emlékhely látogatóközpont és kőtár, hamarosan nyit a teljes felújításon átesett Szent István Király Múzeum nyugati színvonalú új kiállítóhelye.

A fehérvári attrakciók közül a Bory-várat, a Sóstó Természetvédelmi Területet, a történelmi belvárost, az Árpád Fürdőt, a múzeumi kínálatból pedig a Nemzeti Emlékhelyet és a Hetedhét Játékmúzeumot emelte ki.

Új közösségi terek jöttek létre, két éve pedig az egyedülálló Sóstó Természetvédelmi Terület és Látogatóközpont újult meg teljes rehabilitációt követően

– sorolta a város vonzerőit.

A szabadidős vendégek megnyerése érdekében a város a programturizmus irányába indult. Az elmúlt nyolc évben felépítettek egy egész évet átívelő rendezvénypalettát: ezek közül kiemelkedő a Székesfehérvári Királyi Napok, benne a Koronázási Ünnepi Játékokkal, amely emblematikus rendezvénye lett a városnak.

A pandémia miatt azonban újratervezésre kényszerültünk, különböző – elsősorban digitális – fejlesztésekkel a közösségi élmények helyett/mellett az egyéni látogatókra fókuszálunk

– fogalmazta meg az irányvonalat. Hozzátette, jelenleg fejlesztés alatt áll az a sétaapplikáció, amely egyedi tematikus útvonalakat és városjátékokat kínál a látogatóknak.

A város értékei

Koronázóváros – egyedülálló történelmi és szellemi örökség, Nemzeti Emlékhely

Ékszerdoboz – egységes barokk történelmi belváros példásan modern burkolattal és utcabútorokkal, ahol a múlt, a jelen és a jövő találkozik

Mediterrán hangulat – a belvárosban pezseg az élet, egymást érik a teraszok, olyan hely, ahol jó lenni

Sportváros/mozgalmas város – élvonalbeli sportcsapatok és sportesemények, sportolási és kirándulási lehetőségek helyben és a környéken

Innovatív város – gazdasági erőközpontként a várost meghatározza a dinamizmus, a fejlődés és a folyamatos megújulás

– a turisztikai szakemberek összeállítása alapján. Nagy előnye a városnak a könnyű megközelítés, az ország legforgalmasabb autóútja mentén a főváros és a Balaton között mindenkinek „közel” van.

A sportturizmusban is bíznak

A világjárvány miatt 2020-ban a vendégéjszakák jelentős részét kitevő üzleti turizmus szenvedte el a legnagyobb visszaesést, ennek lassú visszatérésére számítunk, ugyanakkor a sportturizmus élénküléséért a város sokat tesz – közölte F. Szegő Krisztina.

A sportlétesítmények fejlesztésével igyekeznek megnyerni a nagy világversenyek rendezésének jogát,

mint a már évek óta Székesfehérváron tartott Gyulai István Regionális Atlétikai Magyar Nagydíjat, vagy a nemzetközi futball rangadókat.

Összefog a térség

A székesfehérvári turisztikai szervezet az egész térséget összefogja a kommunikációban, a keresztpromóció jól működött már a járványhelyzetet megelőzően is, most még hatékonyabb az együttműködés. A Velencei-tó településeivel is partnerségben vannak.

A verseny nagy, hiszen most mindenki jórészt a belföldi vendégekre számít, akik előnyben részesítik a strandolást és a wellnesst, de azért látszik az a trend, hogy sikerült elindítani egy „országfelfedező mozgalmat”

– fejtette ki a szakértő.

Úgy véli, nagyobb a fogékonyság a különleges, akár eldugottabb és a kisebb forgalmú helyek iránt. Látogatószámban nincs is hiány, Fehérvár egyre népszerűbb kirándulási célpont.

A családi látogatásokat nagyban segíti a Kajla-kampány is, amelynek évente több száz családi kirándulást köszönhetünk.

A vendégéjszakák felfutására számítanak

Tavaly Székesfehérváron a vendégéjszakák és a vendégek száma az előző évhez képest a felére csökkent. Ezen belül a külföldi vendégéjszakák aránya jóval nagyobb mértékben esett vissza: míg 2019-ben közel ugyanannyi vendégéjszakát generáltak a külföldi vendégek, mint a belföldiek, 2020-ban a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma az egyharmad részét tette ki a korábbinak.

A város szálláskapacitásának kihasználtsága 2020-ban 32 százalék volt,

az átlagos tartózkodási idő kis mértékben növekedett 2 napról 2,2 napra – közölte a pontos adatokat F. Szegő Krisztina.

Előrejelzések szerint nyáron a vendégéjszakák száma idén is felfut, de egyelőre óvatosabbak a várakozások a tavalyinál.

A Tourinform személyes látogatottsága 2020-ban nagyságrendileg egyharmada volt az előző évinek, ahogy az igénybe vett szolgáltatások mennyisége is. A Tourinform irodánál összesen 106 idegenvezetéses programot bonyolítottak le tavaly, míg korábban ez a szám 358 volt. A megrendelt vezetéseken felül 45 garantált idegenvezetést szerveztek, ezeken több mint 1800 résztvevőt regisztráltak – részletezte az iroda vezetője. Ezeket a számokat 2021-ben bizonyosan meghaladják,

május óta rendkívül megélénkült a kereslet a Tourinform programjai iránt.